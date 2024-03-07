南加州 8華裔挺進國會州議會

加州第25區唯一的共和黨州參議員候選人黃美蘭（Elizabeth Wong Ahlers，右二）日前拜會洛杉磯世界日報，和社長于趾琴（右一）分享她的競選理念。（記者張宏／攝影）

3月5日初選揭曉，南加州 10位華裔投入聯邦和加州層面選戰。6日州務卿辦公室開出全部選票，確定國會眾議員 趙美心、劉雲平、加州眾議員方樹強和陳立德大幅領先對手；挑戰國會議員的方文思和瞄準加州參議員 的黃美蘭得票衝上第一；秦振國和劉龍珠各居第二進入11月決選；此外，兩名州參議員挑戰者失利。

在聯邦和加州層面，趙美心（Judy Chu）、劉雲平（Ted Lieu）、方樹強（Mike Fong）和陳立德（Phillip Chen）四位民意代表，雖然黨籍不同，但挾現任優勢，知名度高，所在選區的本黨選民比例也高，並得到政黨背書，先聲奪人。在政績方面，他們熟悉政治運作，具有地方知名度和社區人脈，得票數遙遙領先，選情樂觀。

兩位共和黨挑戰者方文思（Vince Fong）和黃美蘭（Elizabeth Wong Ahlers），雙雙衝上第一高票。位於中加州傳統保守派社區的方文思，憑藉深耕基層多年，擁有州眾議員的經歷，在11人競爭中經過幾輪開票升降，最終還是拿下第一高票，可望更上層樓，步入國會殿堂。位於聖蓋博谷的州參議員25區，本地華人圈並不熟悉的黃美蘭，則出人意外拿下了第一高票，其中原因值得深思。

但是，起步較早、資金充裕、備受看好的州參議員25區挑戰者饒影凡（Yvonne Yiu），則意外跌落第三名，令華人支持者們很惋惜。另一位37選區州參議員候選人郭正明，則以大比數落敗。另外，共和黨挑戰者秦振國（Eric Ching）以第二名資格進入11月決選。