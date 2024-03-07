南加州 8華裔挺進國會州議會
3月5日初選揭曉，南加州10位華裔投入聯邦和加州層面選戰。6日州務卿辦公室開出全部選票，確定國會眾議員趙美心、劉雲平、加州眾議員方樹強和陳立德大幅領先對手；挑戰國會議員的方文思和瞄準加州參議員的黃美蘭得票衝上第一；秦振國和劉龍珠各居第二進入11月決選；此外，兩名州參議員挑戰者失利。
在聯邦和加州層面，趙美心（Judy Chu）、劉雲平（Ted Lieu）、方樹強（Mike Fong）和陳立德（Phillip Chen）四位民意代表，雖然黨籍不同，但挾現任優勢，知名度高，所在選區的本黨選民比例也高，並得到政黨背書，先聲奪人。在政績方面，他們熟悉政治運作，具有地方知名度和社區人脈，得票數遙遙領先，選情樂觀。
兩位共和黨挑戰者方文思（Vince Fong）和黃美蘭（Elizabeth Wong Ahlers），雙雙衝上第一高票。位於中加州傳統保守派社區的方文思，憑藉深耕基層多年，擁有州眾議員的經歷，在11人競爭中經過幾輪開票升降，最終還是拿下第一高票，可望更上層樓，步入國會殿堂。位於聖蓋博谷的州參議員25區，本地華人圈並不熟悉的黃美蘭，則出人意外拿下了第一高票，其中原因值得深思。
但是，起步較早、資金充裕、備受看好的州參議員25區挑戰者饒影凡（Yvonne Yiu），則意外跌落第三名，令華人支持者們很惋惜。另一位37選區州參議員候選人郭正明，則以大比數落敗。另外，共和黨挑戰者秦振國（Eric Ching）以第二名資格進入11月決選。
當下通貨膨脹和犯罪率高居不下，導致民眾普遍對執政黨不滿，包括不少亞太裔支持者，紛紛表示今年將改投共和黨候選人，而不是傳統的民主黨人。然而，在聖蓋博谷深藍區，絲毫未能撼動民主黨籍現任者，趙美心、方樹強各以超過六成得票率大勝對手。同樣，在共和黨佔優勢的眾議員59選區，現任者陳立德也以六成得票率大比數領先民主黨挑戰者。此種現象在政治學上稱為「政黨鐵票區」。
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