華裔雙胞兄弟 獲西點等3軍校錄取

田鵬祥（左）和田鵬悅兄弟雙雙獲得美國西點軍校、海軍學院和空軍學院美國三軍軍校全部錄取。（家長提供）

河濱縣東谷聯合學區 Eleanor Roosevelt高中捷報頻傳，12年級雙胞胎華人 學生田鵬祥（Mark Tian）和田鵬悅（Mike Tian）兄弟，獲得美國西點軍校、海軍學院和空軍學院美國三軍軍校錄取，田家父母以及整個學區和華人社區與有榮焉。除三軍大學，老大田鵬祥同時獲得史丹福大學 的提前錄取。

兩華生的父親田正東表示，上軍校，將來報效美國，一直是兩個兒子的願望，兩個孩子為此準備好幾年，終於如願以償。

田鵬祥和田鵬悅四歲時，隨父母從中國深圳移民美國。田正東表示，兩個兒子從九年級就開始樹立明確目標，要參加軍事院校的選拔，他們高中參加空軍對青少年的訓練項目，同時在家堅持鍛煉體能，兩年不輟。

田正東表示，2023年，老大田鵬祥在來自全美超過千人參加的空軍夏令營體能和學術綜合測試中，榮獲總分第一名。

田正東表示，他和太太此前都沒有家人從軍，但孩子小時候帶他們去看過不少軍事活動，比如艦隊周帶他們去看軍艦，沒想到一來二往，兩個孩子都對軍事產生強烈興趣，加上平常也常帶他們去做義工；老大高中期間幫助教同學和社會成人學習3D設計，同時參加美國空軍野外生存訓練，幫助更小的孩子接觸飛機和航空知識；老二在參加空軍野外生存訓練同時，在學校輔導同學數學和生物課，給老師當助教，幫助低年級學生。兩人的義工時間，都超過100個小時，獲得總統義工金獎。

田鵬祥認為，他能夠獲得三軍軍校和史丹福等一流大學錄取，是因為透過這些年的堅持不懈，讓學校看到他的滿腔熱情。田鵬祥表示，他的大學目標一直沒有搖擺過，他喜歡工程，尤其喜歡飛機和航空工程，將來希望在機器人研究方面有所作為。由於目標明確，他在高中期間的課程選擇也非常專注，而且盡最大努力獲得好成績。所有這些，他都明確清楚表現在大學申請中。