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華文作家協會 洛城年會分享豐碩成果

記者張宏/洛杉磯報導
美國洛杉磯華文作家協會日前在蒙特利公園市舉辦新春年會，會員與各界來賓80餘人歡聚一堂共迎新春的到來。（記者張宏／攝影）
美國洛杉磯華文作家協會日前在蒙特利公園市舉辦新春年會，會員與各界來賓80餘人歡聚一堂共迎新春的到來。（記者張宏／攝影）

美國洛杉磯華文作家協會，日前在蒙特利公園市舉辦新春年會，會員與各界來賓80餘人歡聚一堂。

會長黃宗之表示，2023年在會員們共同努力和參與下，協會取得顯著成果，去年7月舉辦國際文學論壇，請來海內外專家學者進行文學研討與交流。11月，多名會員受邀參加中國多個華文文學大會，是整個海外華文作家團體中，受邀人數最多的一個。此外協會還與洛杉磯加大（UCLA）亞太文化研究中心和東亞圖書館合作，舉辦兩次捐書參觀等活動。

他說，2023年協會會員的文學創作碩果累累。一大批會員如美英、余春燭、李姍、藍蝶兒、潘莉等，都出版新書。一批在海內外有相當影響力的資深會員如施瑋、虔謙、二湘等，也都有新作面世。今年是第15屆理監事會任職的最後一年，希望大家團結奮進，為促進世界華文文學進步，傳播優秀中華文化作出奉獻。

年會由協會榮譽會長北奧（左）和秘書長美英主持。（記者張宏／攝影）
年會由協會榮譽會長北奧（左）和秘書長美英主持。（記者張宏／攝影）

監事長葉周表示，他去年參加過很多文學交流活動，歐洲和其他國家的作家創作的很多作品，對華文寫作是很好促進。

中國駐洛杉磯總領館文化參贊王太鈺表示，他參加過作家協會舉辦的很多活動，為協會取得的成績感到高興和驕傲。

中國傷痕文學代表人物盧新華和南加僑領鹿強等參與年會，鹿強捐贈500元支持協會發展。作家們也紛紛奉獻精彩文藝節目，如詩朗誦、二重唱、女聲獨唱、獨舞、啞劇和器樂合奏等。

洛杉磯加大 蒙特利公園市 南加

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