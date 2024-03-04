亞裔女非華人 卻遭嗆滾回中國

白人婦女Denise Olin罵亞裔女子「滾回中國去」。（現場視頻截圖）

洛杉磯西區兩名婦女，日前遛狗時發生激烈爭執，亞裔 女子要求白人鄰居給狗拴上狗繩，卻被罵「滾回中國去」，事件引起極大關注，警方已介入。白人女子事後稱，她收到很多死亡威脅，有人揚言「會朝她的臉開槍」，她選擇公開道歉，表示非常後悔有這樣的言行。

事件發生在2月24日，位於Sawtelle地區巴特勒大道（Butler Avenue）的一處社區。當事人是兩名女性居民，分別是白人女子Denise Olin、亞裔女子Cindy，當時兩人都在社區內遛狗。

據悉，Cindy的狗是一隻65磅的大型德國牧羊犬（German Shepherd）。事發時，Cindy要求Olin給她的小狗拴上狗繩，避免寵物之間發生衝突，但遭到拒絕。根據洛杉磯法律要求，人們在公共區域遛狗時，必須拴狗繩。雙方在現場都用手機錄影記錄兩人間的衝突，Cindy稱「加州是有拴狗法規的，讓我來告訴你吧」；Olin隨機反擊：「我來教育你，滾回中國吧。」Cindy表示：「我不想讓你的狗受傷。」

當Cindy稱Olin為「凱倫（Karen）」時，對方回答說：「你就是亞裔凱倫。」凱倫是美國等英語國家民眾使用的貶抑稱呼，意指歧視有色人種的中年白人女性，自認有權勢或要求超出合理範圍。視頻記錄顯示，白人女子Olin反覆問Cindy是否懂英文，並稱 「你該走了，我們不希望你在這個街區」。

據悉，在這起事件發生前，兩人曾因遛狗發生過類似爭執。Olin在視頻中稱，Cindy曾罵她為「婊子」，並稱 Cindy是當地街區最討厭的女人，「每個人都討厭妳」。Olin還指出，Cindy也讓她回自己的國家，她是愛爾蘭人。但Cindy否認這項說法，稱Olin在編造故事。

視頻結束前，當Cindy詢問對方名字以便向警方報案時，可以聽到Olin當時報出一個亞裔假名字Wong Kang Hai。Cindy在社群媒體中指出，她向一輛路過的警車請求協助，向警方報案後，對方宣布她也要報案。Cindy寫道，「她向警方編造謊言，稱我對她發表種族主義 言論，視頻證據顯示事實並非如此。」

記錄事情經過的影片2月26日在抖音（TikTok）上發布以後，觀看次數多達680萬次，近萬人留言評論。幾天後，在影片中發表種族歧視 言論的Olin 2月29日稱，她接連收到死亡威脅，她對自己的言論感到後悔，並表示道歉，「我收到很多死亡威脅，非常震驚」。Olin 指出，其中一個死亡威脅是一封語音郵件，有人表示，如果她再發表這樣的評論，他們就會朝她的臉開槍。

Olin公開道歉，並指出這是兩人之間的第二次爭吵，表示她並非種族主義者，只是愚蠢而已。目前，警方已介入這起案件，尚未公布更多調查內容。

當事人Cindy在抖音中指出，她是亞洲人，但不是來自中國，和家人移民到美國，並在此生活20多年，她寫道，「這裡是我們的家，仍然有人發表這樣的種族主義言論，讓我深受傷害，感到不安全。」