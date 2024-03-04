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檢察官控賈斯康 黑幫手法威脅下屬

編譯陳盈霖／綜合報導
洛縣檢察官查霍安（Tatiana Chahoian）指控其上司，洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）採取「黑手黨手段」。（FOX 11）
洛縣檢察官查霍安（Tatiana Chahoian）指控其上司，洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）採取「黑手黨手段」。（FOX 11）

福斯電視台FOX 11報導，洛杉磯縣檢察官查霍安（Tatiana Chahoian）日前在電視台獨家訪問中，指控其上司，洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）以令人擔憂的「黑手黨手段」（mafia tactics） 威脅下屬。

查霍安說，「我們好像生活在第三世界，警察到人們的家中威嚇他們，要求他們保持沈默。這實際上是黑手黨手段，我不替暴徒工作。」

今年2月26日，查霍安揭露了檢察官被敦促不要追究與魯莽駕駛、街頭賽車和街頭擾亂有關的指控。兩天後，查霍安說，賈斯康派兩名警察到她家送信。「那是一封長達三頁的信，告訴我說我說謊，說我違反賈斯康辦公室政策，發言之前並未獲得批准，就好像我沒有第一修正案的權利，要我保持沈默，並與我主管會面。」

在獨家訪談中，查霍安表達對這一事件的震驚與恐懼，強調該事件的嚴重性。「令人難以置信的是，他竟然會報復，而我可能因說了老闆不喜歡的話而失去努力的工作。」

2月29日深夜，賈斯康辦公室發表以下聲明：「我們無法對特定人事問題發表評論。也就是說，誠實對任何檢察官辦公室都至關重要。解決地方檢察官工作人員或媒體的虛假指控，是辦公室一項重要責任，若我們不這樣做，會加劇對重要工作的不信任。」

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