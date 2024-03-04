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南加天氣本周將乾暖 注意防範強風

洛杉磯訊
美國國家氣象局指出，在降雨後，乾燥的天氣將會來到南加。（記者子為／攝影）
美國國家氣象局指出，在降雨後，乾燥的天氣將會來到南加。（記者子為／攝影）

南加已經斷斷續續經歷幾場暴雨天氣，據美國國家氣象局（National Weather Service）稱，在剛結束的周末（3月2日至3月3日）降雨後，乾燥的天氣將會來到南加。

3月2日，南加大多地方經歷降雨天氣，3月3日早上，橙縣和內陸帝國（Inland Empire）的部分地區仍有小陣雨，直到白天的晚些時候。 國家氣象局表示，一些零星陣雨會持續到周日晚些時候，但預計到晚上就會出現短暫的乾燥期。

KTLA電視台的氣象專家蒙托亞（Kaacey Montoya）表示，「在3月3日，我們看到一些零星零散的陣雨，但隨著下午的到來，下雨的可能性確實會減少。」

雖然降雨在3月3日減弱，但更強的陣風來臨，沿海和山區的陣風最高可達每小時50哩以上，南加內陸地區的持續風力可達兩位數。

氣象專家指出，進入3月4日，降雨可能會停止。然而，洛杉磯縣、范杜拉縣（Ventura）、聖伯納汀諾縣（San Bernardino）和河濱縣（Riverside）的大部分地區氣溫可能會徘徊在60多度以下。

預計3月6日將出現小雨，但這些陣雨應該會在當周晚些時候導致氣溫變暖，預計那時候的氣溫將全面高於平均水平。

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