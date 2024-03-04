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洛縣油價上漲 自去年12月以來最高

編譯陳盈霖／綜合報導

洛縣油價3日上漲至去年12月4日以來最高，普通汽油每加侖平均價格上漲1.1分至4.899元。

mynewsLA.com報導，根據美國汽車協會（AAA）和石油價格資訊服務（Oil Price Information Service）數據，該縣平均油價已連續9天上漲，漲幅為10.6分，比一周前上漲10.4分，比一個月前上漲21.8分，但比一年前減少1.5分。自2022年10月5日升至創紀錄的6.494元以來，每加侖油價已下跌1.595元。

橙縣油價也上漲1.1分，每加侖普通汽油升至4.87元，創去年11月22日以來最高，八天內上漲七次，比一週前上漲11.5 分，比一個月前上漲24.8分，但比一年前下跌1.6分。自2022年10月5日升至創紀錄的6.459元以來，油價已下跌1.589元。

全國油價平均也上漲0.8分，至3.346元，這是繼9天連續8次下跌後，連續第7次上漲。過去7天上漲8.4分，比一個月前上漲19.6分，但比一年前下降4.4分。自2022年6月14日升至創紀錄的5.016元以來，全國油價至今已下跌1.67元。

油價 石油 洛縣

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