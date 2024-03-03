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緊跟總統腳步…紐森視察美墨邊境

記者丁曙／綜合報導
紐森州長聽取聯邦邊境巡邏隊官員的情況介紹。（州長辦公室）
紐森州長聽取聯邦邊境巡邏隊官員的情況介紹。（州長辦公室）

繼2月29日拜登總統和前總統川普不約而同視察德州美墨邊境、隔空較勁後，加州州長紐森（Garvin Newsom）也於3月1日訪問了加州與墨西哥邊境，聽取了加州國民防衛隊（CalGuard）和美國邊境巡邏隊官員的情況介紹，隨後在聖地牙哥（San Diego）的一個支援移民家庭的庇護所會見了社區領袖。

影音：州長辦公室

大量無證移民湧入美墨邊境已成美國總統大選重要議題。拜登及川普2月29日不約而同赴德州邊境拚場。被視為民主黨潛在的總統預備人選的加州州長紐森亦步亦趨，展示自己重視移民議題、確保邊境安全的政策。但不同於共和黨的全面封堵無證走線人的措施，民主黨以避免人道危機為前提來保障邊境安全。

紐森州長說：「拜登總統在上任第一天就提出了一項全面計劃，重點是確保我們的邊境安全，確保夢想家在我們國家擁有永久的家園，並幫助企業滿足對工人的需求。國會中的共和黨人除了製造混亂和破壞任何取得進展的努力之外什麼也沒做。」

加州是西半球最繁忙的陸地過境點的所在地。紐森州長訪問了加州和墨西哥邊境的部分地區，近幾個月來這些地區的移民數量增加。

紐森州長參觀了一個主要由國家資助的避難所，當地一個非營利組織在那裡提供了短期和關鍵的援助。社區組織一直是重要的合作夥伴，與地方、州和聯邦政府合作，滿足人道主義需求並支持邊境社區。

今年初，紐森州長與幾個州一起敦促國會採取行動支持州級的努力。就在上周，紐森州長會見了拜登總統和白宮高級官員，討論了影響加州的關鍵問題，包括移民和邊境政策。

紐森州長（左二）聽取聯邦邊境巡邏隊官員的情況介紹。（州長辦公室）
紐森州長（左二）聽取聯邦邊境巡邏隊官員的情況介紹。（州長辦公室）
紐森州長（中）聽取了加州國民防衛隊和美國邊境巡邏隊官員的情況介紹。（州長辦公室）
紐森州長（中）聽取了加州國民防衛隊和美國邊境巡邏隊官員的情況介紹。（州長辦公室）
紐森州長視察美墨偷渡客越境的隘口。（州長辦公室）
紐森州長視察美墨偷渡客越境的隘口。（州長辦公室）
紐森州長（中）視察加州-墨西哥邊境 。（州長辦公室）
紐森州長（中）視察加州-墨西哥邊境 。（州長辦公室）
紐森州長車隊來到加州美墨邊境牆。（州長辦公室）
紐森州長車隊來到加州美墨邊境牆。（州長辦公室）

加州 紐森 移民家庭

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