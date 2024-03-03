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洛縣華人憂鬱症專家 華社答疑解惑

記者楊青／洛杉磯報導
洛杉磯縣心理健康局心理健康推廣專員王美英（左二）2日在南加中國大專聯合校友會主辦的憂鬱症講座上擔任主講。（記者楊青／攝影）
洛杉磯縣心理健康局心理健康推廣專員王美英（左二）2日在南加中國大專聯合校友會主辦的憂鬱症講座上擔任主講。（記者楊青／攝影）

洛杉磯心理健康局心理健康推廣専員王美英2日表示，高達六分之一的人可能經歷憂鬱症，三分之一的女性在一生中會經歷嚴重憂鬱症，可能發生在任何時間。幸運的是，憂鬱症是可以治療的，關鍵是如何及時且適當地為患者提供幫助。

洛杉磯縣心理健康局2日派出四位心理健康推廣専員來到華人社區，針對憂鬱症答疑解惑。主講人王美英表示，憂鬱症與悲傷、傷痛或失去親友之痛不同，人感到悲傷不等同患上了憂鬱症。但無論是成人還是孩子，都可能經歷憂鬱症，其中遺傳占有很大因素。

南加州中國大專聯合校友會2日醫療講座，洛杉磯縣心理健康局心理健康推廣專員應邀主講...
南加州中國大專聯合校友會2日醫療講座，洛杉磯縣心理健康局心理健康推廣專員應邀主講「憂鬱症的認識、預防治療與復原」。（記者楊青／攝影）

研究顯示，不管是貧富、學歷、經歷如何，任何人都可能患上憂鬱症。統計數字是，六分之一的人在一生中某個時段可能經歷憂鬱症。一級親屬患有憂鬱症，其遺傳性約爲40%左右。也因此，不要用有色眼鏡看待憂鬱症。

憂鬱症有兩個主要症狀：連續兩周以上幾乎每天都感到沮喪或情緒低落，以及對曾經喜歡的事情失去興趣。兒童憂鬱症的常見表現為煩躁、易怒和攻擊性，對活動和作業失去興趣，顯得疲倦，容易放棄和遠離朋友和家人；重度憂鬱症可能導致孩子考慮自殺或計畫自殺，家長和監護人需多加小心。

王美英表示，憂鬱症通常會形成自我封閉、避免快樂和活動以及社交孤立的惡性循環。打破任何一個環節，都可能讓憂鬱症患者的情況得到突破。但如果持續兩周症狀不變，就應該尋求專業協助。

她表示，抗憂鬱症藥物可以幫助減輕憂鬱症狀，但建議去看醫生或者精神科醫生，而不是自行用藥。

洛縣洛杉磯精神健康服務處中文專綫：1-800-854-7771；全國預防自殺專綫：988。

憂鬱症 心理健康 洛杉磯

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