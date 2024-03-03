加州初選看板／關注治安與教育 陳立德決戰59選區

陳立德（Phillip Chen）今年3月5日再戰加州59選區連任初選。（檔案照）

2022年分別以99.2%和70%支持率的絕對優勢，贏得初選和決選的加州 59選區共和黨籍眾議員陳立德 （Phillip Chen），今年3月5日初選尋求連任，這次對手是民主黨競選人Dave Obrand。陳立德表示，任何選戰都需要選民支持，希望選民繼續投票給他。

加州59區共和黨眾議員陳立德（Phillip Chen，中灰西裝者）競選連任。（加州59選區眾議員辦公室提供）

陳立德表示，2024年的加州選舉有幾個與華人 民眾利益息息相關的提案。首先是第47號法案。該法案在加州實施多年，對社區造成傷害。尤其是950元偷竊只為輕罪的法規，讓搶劫與偷盜犯罪如家常便飯，團夥犯罪和重複犯罪嚴重，許多商家和華洋家庭深受其苦。陳立德表示，他現在正加緊聯手企業和執法部門，發動民眾，希望獲得足夠籌款支持，推動廢除47號提案的公投案放到2024年11月的選票上。

陳立德表示，對華人和亞裔嚴重不利（尤其在大學升學方面）的ACA7，也是非常值得華人選民關注的議題。他堅決反對ACA7，但目前該提案已在加州眾議會通過，預計在加州參議會也會暢通無阻，之後將是州長簽字。如果州長簽字支持，將會出現在2024年11月的選票上，由加州居民投票公決。陳立德表示，「希望華人非常小心，一旦支持，將會造成對整個華人和亞裔社區的巨大傷害」。

陳立德同時提醒選民關注今年加州選舉中的另一個由民主黨議員提出的廢除執法部門警犬的K9Bill提案，該提案認為加州執法部門使用的警犬有歧視拉丁裔和非裔之嫌，對一些族裔人士表現出不友好，應該廢除。

陳立德表示，他堅決反對該提案。他表示，警犬在執法中不可取代的作用，行之有年並一再被事實證明，警犬不僅是執法的好幫手，而且也是保護警員的好幫手。他說，K9提案2023年在加州議會以三票反對優勢擱淺，但支持者2024年捲土重來，希望選民給與關注，他呼籲選民可打電話給自己選區的眾議員和參議員，表達自己對此意議題的意見和看法。