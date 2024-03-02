我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

服務警界42年 洛市警局長摩爾榮退 警官列隊敬禮

洛杉磯訊
洛杉磯市警察局（LAPD）局長摩爾在擔任職務五年半後，於2月29日結束42年警界生涯，警局舉行隆重送別儀式。（abc7電視台）
洛杉磯市警察局（LAPD）局長摩爾在擔任職務五年半後，於2月29日結束42年警界生涯，警局舉行隆重送別儀式。（abc7電視台）

洛杉磯市警察局（LAPD）局長摩爾（Michel Moore）在擔任洛杉磯警察局（Los Angeles Police Department）局長職務長達五年半之後，在2月29日（周四）正式結束42年警察生涯。洛杉磯警察局為他舉行隆重送別儀式，向摩爾及其領導成就致敬。當摩爾與妻子辛蒂一同步行離開洛杉磯警察局總部時，數十名警官列隊敬禮並鼓掌，以表達對他多年來貢獻的尊重與感謝。

摩爾40多年前加入洛杉磯警察局以來，逐步晉升至最高職位。於2018年就任警察局長，並在2023年開始第二個任期。儘管如此，摩爾也向洛市市長貝斯（Karen Bass）表示，他不會完成這一任期。並在1月對外宣布退休計畫，他表示，希望能花更多時間與居住在外州的妻子和女兒相伴。

在洛杉磯市議會的表彰儀式上，即將離任的摩爾局長表達了對妻子的感激之情，稱讚她對自己以及洛杉磯警察局的無私奉獻和支持。更感慨地回憶自己在職期間所遭遇的挑戰和取得的成就，並向在職務中犧牲的警察及其家庭致敬。

隨著摩爾的退休，韓裔崔明哲(Dominic Choi) 被任命為洛杉磯警察局代理局長。他對摩爾多年來的領導與服務予以高度評價。

洛杉磯 退休 韓裔

上一則

洛市警局長摩爾榮休 告別42年警界生涯

下一則

替代能源車難敵電動車 專家：因少政府金援

延伸閱讀

洛市警局長摩爾榮休 告別42年警界生涯

洛市警局長摩爾榮休 告別42年警界生涯
大洛杉磯房價前十高出爐 中位價是家戶中位所得30倍

大洛杉磯房價前十高出爐 中位價是家戶中位所得30倍
男子洛杉磯華埠中彈 兩度求助遭拒

男子洛杉磯華埠中彈 兩度求助遭拒
洛推「主租賃」增無家可歸者住房

洛推「主租賃」增無家可歸者住房
洛市警察追逐失竊車 嫌犯逃入倉庫爆槍戰

洛市警察追逐失竊車 嫌犯逃入倉庫爆槍戰
摩爾州情咨文 不會增稅解決育兒及住房問題

摩爾州情咨文 不會增稅解決育兒及住房問題

熱門新聞

陳俊瑋領導的科研團隊發現癌症新療法。（希望之城提供）

華裔科學家 發現癌症新療法

2024-02-25 01:20
21歲的大學生Juan Hernandez被殘忍殺害。（被害人家庭提供）

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

2024-02-28 15:38
賣方送的一張沙發就擺放在客廳裡。（Jeff Bryant抖音）

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2024-02-25 18:26
多名華人2月17日在丁胖子廣場打架鬥毆。（截取目擊者視頻）

為搶免費午餐？洛城中國走線人聚眾鬥毆

2024-02-26 18:56
道路遭山體滑坡破壞。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機

2024-02-22 21:49
2024年3月31日起，中方航司每周最多可執行50個中美直航航班。（記者子為/製圖）

中美直航增至每周至少80班 洛杉磯或成增班重點

2024-02-26 19:40

超人氣

更多 >
疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪
未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」

未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」
黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了

黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了
川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走
丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年

丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年