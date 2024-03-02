角逐洛縣高等法院法官 越華裔莫宇澤樂在服務

洛杉磯地檢署越華裔檢察官、陸軍中校莫宇澤角逐洛縣高等法院135庭法官席位。（檔案照）

洛杉磯地檢署越華裔檢察官、陸軍中校莫宇澤（Steven Mac）將在3月5日加州地方選舉中與非裔對手展開激烈角逐，競爭洛杉磯縣高等法院135庭法官席位。

42歲的莫宇澤來自越華裔難民家庭。他的父母1970年代後期從越南 逃難來到美國，在洛市中南部洛杉磯體育館附近安下在美第一個家，莫宇澤就在那裡出生。當時，他的父親在餐館做應侍，母親在服裝廠車衣。幾年後，莫家遷移到聖蓋博谷，莫宇澤在羅斯密和蒙特貝羅學區完成初中和高中，並以優異成績被柏克萊加大哲學系錄取。

大學期間莫宇澤申請到陸軍後備軍官訓練隊ROTC獎學金，成為美軍後備役成員；畢業後被任命為陸軍預備役軍事情報官，後晉升為反情報連連長，為前往伊拉克、阿富汗 和朝鮮半島的美軍提供軍事訓練支持。

莫宇澤表示，他一直夢想加入空軍，保家衛國，但因視力不佳無法如願。大學畢業數年後，他重返校園，完成洛杉磯加大 （UCLA）法學院學業，成為軍事法庭司法官（JAG），為被陸軍指控行為不當的士兵辯護，同時從事民法工作，代表客戶處理房地產和合約糾紛。

2012年，莫宇澤隨美軍參加阿富汗戰爭，主要駐紮在坎大哈機場，擔任財政法法律顧問，負責美軍行動符合國會撥款。

莫宇澤表示，2013年他擔任洛杉磯縣檢察官，主要負責羚羊谷地區的搶劫、幫派、動物虐待、人口走私等案起訴；2017年開始轉到洛杉磯中區重大幫派和謀殺刑案組。

莫宇澤表示，美國給與他的家庭和他本人無限機會，回饋美國和服務人群一直是他的願望。多年來在繁忙工作的同時，他奉獻大量時間服務社會，包括指導軍中新兵，參加洛縣律師協會的民主教育項目，每週志願奉獻一個小時，為五年級學生提供為期20 週的司法系統和法律指導。他表示，如果能夠勝選法官職位，他將能為在更高層面，為更多人提供服務。

祖先從中國移民越南的莫宇澤，除英語外，還能說流利的越語和粵語。

此次洛杉磯縣高院135庭法官競選競爭激烈，莫宇澤的對手為非裔女性檢察官Georgia Huerta。莫宇澤目前得到前洛杉磯縣政委員安東諾維奇、前洛縣檢察長庫利、洛杉磯大都會新聞的背書支持。