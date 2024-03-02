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Live Oak Park變身太空樂園 文尚丞期盼天普市持續發展

記者張庭瑜／天普市報導
Live Oak Park改造計畫，將打造一個以太空為主題的創新公園。（天普市府提供）
Live Oak Park改造計畫，將打造一個以太空為主題的創新公園。（天普市府提供）

隨著天普市於2023年經歷創市百年，即將卸任的市長文尚丞於日前在天普市歷史協會女性俱樂部舉行「社區百年」活動中，回顧天普市在過去一年的顯著成就，並展望2024年居民及企業所能期盼的新轉變。其中，正在改建的Live Oak Park將借鑑1962年安裝的標誌性登月火箭溜滑梯，設計一個以太空為主題的兒童遊樂場。

天普市長文尚丞表示，百年慶典不僅是回顧過去的成就，更是展望未來、規畫發展的重要時...
天普市長文尚丞表示，百年慶典不僅是回顧過去的成就，更是展望未來、規畫發展的重要時刻。（記者張庭瑜／攝影）

文市長展望天普市的未來，包括Las Tunas Drive的街道改善項目和對公共藝術的投資，包括道路修復和美化計畫，以及鼓勵企業通過新計畫和補助來美化店面，提升市中心商業區的吸引力。還有對天普市公園和Live Oak Park的重大投資計畫。他提到，正在改建的Live Oak Park將借鑑1962年安裝的標誌性登月火箭溜滑梯，設計一個以太空為主題的兒童遊樂場。

Live Oak Park計畫中將創建一個以太空為主題的公園，其設計靈感來源於1...
Live Oak Park計畫中將創建一個以太空為主題的公園，其設計靈感來源於1962年公園中的標誌性火箭溜滑梯。（天普市府提供）

文尚丞表示，天普市從一個人口僅3萬7000人的小鎮發展至今，已成為一個充滿活力的社區。過去一年中，天普市不僅舉辦了多項百年紀念活動，如夏季音樂會、茶花節皇家合唱團的特別演出，還有經典汽車展和中秋園遊會等，吸引許多市民和遊客參與。

天普市長文尚丞發表「社區百年」演講中，到場聆聽的民眾踴躍。（記者張庭瑜／攝影）
天普市長文尚丞發表「社區百年」演講中，到場聆聽的民眾踴躍。（記者張庭瑜／攝影）

公共安全的方面，天普市與洛杉磯縣政委員巴格（Katherine Barger）合辦的網路犯罪教育論壇。疫後城市的許多服務項目也已陸續全面恢復，包括受歡迎的老年午餐計畫和與學區合作的課後托管服務。

在經濟發展方面，文尚丞表示，天普市過去一年有許多重大發展和創新，包括與國會議員趙美心、眾議員方樹強、巴格、洛杉磯縣估值官潘傑夫（Jeff Prang）等合作，以及如何透過工作午餐會和社交活動加強商業社區的聯繫。

文尚丞也回顧自1923年華特天普（Walter P. Temple）創立天普市以來，城市以家庭為中心的社區理念持續發展，近年來在規劃和發展方面所取得的進步，如變更分區法規和推動混合用途開發項目。Begonia公寓等綜合用途開發項目的建設，展示了天普市如何透過市場合作和政策支持促進城市再生和發展。

面對新冠疫情和經濟不確定性的挑戰，文尚丞更讚揚天普市居民和企業的積極應對和投資，如Kmart舊址的改造和其他商業空間的創新，山茶花廣場（Camellia Square，又名茶壺廣場）新企業的開幕，也象徵著小型企業和餐館在疫情後的復甦。

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