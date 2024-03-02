走線人是資源或負擔 專家解析

Cato大學移民學副主任David J. Bier。（視頻截圖）

最近，偷渡客 氾濫，美國邊境安全問題被廣為討論。根據海關邊境保護局（CBP）最新數據，穿過美墨邊境的偷渡客中，中國偷渡客人數已超過墨西哥人。因華人偷渡客的增加，在南加州一些華人聚集城市聚集了比以往更多的走線人。這些走線人是美國推動經濟發展的勞動力還是社會不穩定因素？專家有不同看法。

少數族裔媒體（EMS）1日舉辦線上會議，邀請專家和移民律師講解有關綠卡 移民案積壓的訊息。對於如今邊境偷渡客氾濫，專家認為這些移民總體而言對美國是必要的勞動力，可以促進經濟發展。而解決非法移民 的主要方式就是增加綠卡名額，改革移民體系。

Cato大學移民學副主任David J. Bier分享了近幾年申請綠卡的數據，其中尋求庇護的案件近幾年增長幅度最大。2019年時有超過80萬的申請，2023年時則攀升至177萬多件。雖然美國對於該項移民申請的綠卡發放無限額，但因為申請量巨大，美國政府法院處理案件能力有限，2024年將僅有約3%的申請人拿到綠卡。

無黨派政策中心經濟政策項目高級研究員Jack Malde。（視頻截圖）

而偷渡客中，多數人就是通過政治庇護最終拿到綠卡。這幾年偷渡客的增加，政治庇護申請數量大增，使他們拿到綠卡的時間遙遙無期。對於這些走線人，很多美國民眾一則擔心社會治安，二則擔心會搶走美國的工作崗位。對此，無黨派政策中心經濟政策項目高級研究員Jack Malde有不同看法。

一半新創公司創始人中有移民

Jack Malde介紹，這些移民不僅會填補社會職位空缺，為政府貢獻稅收。他們中還會創業，創造更多職業崗位。根據一項「美國政策全美基金會」（National for American Policy，NFAP）的調查，美國市值10億以上的公司中，其中一半公司的創始人中有移民。在Jack Malde分享的另一項調查中，若將目前親屬移民和職業移民的綠卡積壓案件全部清除，則會額外給美國帶來近5兆的GDP增長。不過值得注意的是，該項研究中提及的僅是親屬移民和職業移民案件，並不包括政治庇護案件。這份報告還指出，職業移民案件申請人通常為高級知識分子，可以創造出更大的經濟價值。

如何解決邊境偷渡客氾濫？David J. Bier認為，修正美國移民體系也是解決方案。他說，這幾年申請美國綠卡的人數大幅增加，但美國每年的綠卡限額一直未變。外來移民如果很難通過正當途徑進入美國，偷渡客就會增加。他舉例，美國在實行對古巴免綠卡限額協議後，古巴偷渡客下降了90%。David J. Bier認為可以將類似政策推廣至更多國家。

移民律師Cyrus Mehta。（視頻截圖）

移民律師Cyrus Mehta則介紹了職業移民案件積壓對申請人和美國經濟的不利影響。除了改革移民體系，增加綠卡名額，他還認為應該為綠卡申請人儘早提供工作以及自由選擇工作的權利，讓他們即使在漫長的等待中，也可以有好的工作機會。