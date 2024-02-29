我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／大谷翔平結婚了 社群發文宣布娶日本女性

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

大學畢業生在加州 平均時薪64.04元

編譯胡立宗／綜合報導
加州大學畢業生的薪水分布。（取自ZipRecruiter網站）
加州大學畢業生的薪水分布。（取自ZipRecruiter網站）

人力網站ZipRecruiter指出，大學畢業生在加州的平均時薪為64.04元、年收13萬3194元，不過因為正在徵才的公司不多，就業市場並不活絡，而加州的平均薪資在全美也僅排名第19。

數據顯示，大學畢業生在加州的最高時薪為124.08元，年收入22萬2547元；最低時薪為10.68元，年收2萬2205元。但絕大多數的畢業生都在前25%與75%之間，也就是時薪23.03元、年收4萬7900元，至時薪91.11元、年收18萬9500元之間。

就算是50%的平均層級，最高的時薪也可以拿到68.08元，顯示職能、經驗與所在區域，還是會對薪資產生影響。

至於大學生薪水最高的加州十個城市，分別是柏克萊（時薪85.50元）、聖塔蒙尼卡（82.43元）、德利市（80.91元）、密爾谷（80.04元）、索蘭那灘（78.57元）、聖馬刁（78.56元）、楊特維斯（78.48元）、列治文（78.07元）、爾灣（78.03元）、勝利谷（78.01元）。

除了聖塔蒙尼卡、爾灣、勝利谷位於南加，其餘都在灣區。ZipRecruiter指出，這十個城市間的差異不大，最高的柏克萊也只比第十的勝利谷（Victorville）高了9%，顯示換個地方工作，薪水不會差太多，反倒是節省生活開支更為重要。

加州的大學畢業生平均時薪為64.04元、年收13萬3194元。(Alexande...
加州的大學畢業生平均時薪為64.04元、年收13萬3194元。(Alexander Mils/Unsplash)

加州 柏克萊 爾灣

上一則

4年一次閏日優惠 Circle K汽油降40美分

下一則

紐森獨厚老友？Panera不受制時薪20元法案

延伸閱讀

暖春天氣驟變 西岸發布冬季風暴警告 加州山區恐降雪12呎

暖春天氣驟變 西岸發布冬季風暴警告 加州山區恐降雪12呎
加州聖嬰現象減弱中

加州聖嬰現象減弱中
加州購高效節能家電優惠措施將實施 熱泵回扣高達8000元

加州購高效節能家電優惠措施將實施 熱泵回扣高達8000元
場邊人語／大學男籃 戰局預覽

場邊人語／大學男籃 戰局預覽
屋崙華埠藍天使義工 3周年生日

屋崙華埠藍天使義工 3周年生日
這家超市荷蘭鬆餅暴紅 每名顧客限購一份

這家超市荷蘭鬆餅暴紅 每名顧客限購一份

熱門新聞

正常ATM讀卡機（左）與裝有詐騙設備的讀卡機（右）。（Northwest Community Credit Union）

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

2024-02-22 17:28
陳俊瑋領導的科研團隊發現癌症新療法。（希望之城提供）

華裔科學家 發現癌症新療法

2024-02-25 01:20
道路遭山體滑坡破壞。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機

2024-02-22 21:49
賣方送的一張沙發就擺放在客廳裡。（Jeff Bryant抖音）

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2024-02-25 18:26
多名華人2月17日在丁胖子廣場打架鬥毆。（截取目擊者視頻）

為搶免費午餐？洛城中國走線人聚眾鬥毆

2024-02-26 18:56
21歲的大學生Juan Hernandez被殘忍殺害。（被害人家庭提供）

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

2024-02-28 15:38

超人氣

更多 >
登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？

登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？
沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺
梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟
紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款

紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款
溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校