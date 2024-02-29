大學畢業生在加州 平均時薪64.04元

加州大學畢業生的薪水分布。（取自ZipRecruiter網站）

人力網站ZipRecruiter指出，大學畢業生在加州 的平均時薪為64.04元、年收13萬3194元，不過因為正在徵才的公司不多，就業市場並不活絡，而加州的平均薪資在全美也僅排名第19。

數據顯示，大學畢業生在加州的最高時薪為124.08元，年收入22萬2547元；最低時薪為10.68元，年收2萬2205元。但絕大多數的畢業生都在前25%與75%之間，也就是時薪23.03元、年收4萬7900元，至時薪91.11元、年收18萬9500元之間。

就算是50%的平均層級，最高的時薪也可以拿到68.08元，顯示職能、經驗與所在區域，還是會對薪資產生影響。

至於大學生薪水最高的加州十個城市，分別是柏克萊 （時薪85.50元）、聖塔蒙尼卡（82.43元）、德利市（80.91元）、密爾谷（80.04元）、索蘭那灘（78.57元）、聖馬刁（78.56元）、楊特維斯（78.48元）、列治文（78.07元）、爾灣 （78.03元）、勝利谷（78.01元）。