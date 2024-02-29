春節起洛杉磯螃蟹便宜 超市排長龍

洛杉磯今年農曆春節的螃蟹格外便宜。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣今年游水螃蟹售價便宜，亞凱迪亞 （Arcadia）華資超市28日螃蟹每磅6.99元，春節期間價格更低。聖蓋博 谷地區的一家華人超市 ，除夕夜遊水肉蟹的價格低至4.99元一磅，當時引來無數消費者排隊搶購，華人陸先生表示，自己排隊近兩小時也沒有搶到。

根據陸先生的陳述，位於聖蓋博市山谷大道（Valley Blvd）的夏威夷超市，2月9日農曆大年夜那天，遊水肉蟹每磅4.99元，便宜的價格引來顧客大排長隊， 陸先生也加入搶購隊伍之中。當天他排了將近兩個小時，但最後也沒有買到便宜的螃蟹，只能放棄。

超市工作人員表示，一整天都在忙著撈蟹、清洗、稱重，幾乎沒有停過，到最後水缸的大肉蟹沒剩下幾隻，但排隊等候的人依然很多。

不僅夏威夷超市，春節期間，各家華人超市的螃蟹價格都比往年低，包括人們熟悉的168超市、大華超市等，螃蟹價格基本上都維持在每磅5.99元至6.99元。肉質鮮美、價格便宜的遊水肉蟹，成為許多華人家庭今年年夜飯的一道大餐。

喜歡吃螃蟹的高女士表示，清楚記得去年春節期間螃蟹價格很貴，從每磅5.99元一路飆升，臨近春節價格翻了三倍，漲到17.99元、18.99元，之後價格逐漸回落。高女士當時感慨商家太會做生意，了解華人過年的心態，即便價格貴，年夜飯也不能節省。她說，不清楚今年春節螃蟹的價格為何這麼便宜。

根據一些顧客反映，遊水肉蟹從去年12月開始價格跳水，從每磅19.99元的高價降到6.99元、5.99元，中間一段時間回升到8.99元、10.99元不等。春節期間，價格基本維持在5.99元至6.99元。年後螃蟹持續維持較低價格，2月28日亞凱迪亞大華超市螃蟹每磅6.99元。

有華人顧客表示，一年到頭好不容易等到螃蟹豐收季節，價格又這麼便宜，最近一段時間每天都在買螃蟹，嘗試各種做法，包括清蒸肉蟹、蔥姜炒蟹、香辣蟹等。也有人指出，螃蟹性寒，要酌量食用，特別對於脾胃虛寒、消化不良的人，吃多了容易引起腸胃不適。