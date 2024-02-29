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南加內陸果蠅氾濫 華人柑橘農憂無收成

記者啟鉻／河濱報導
南加內陸爆發大規模果樹病蟲害。（記者啟鉻／攝影）
南加內陸爆發大規模果樹病蟲害。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸2024年初以來，爆發大規模果蠅病蟲害，當地農業部門正在努力消殺，並禁止傳播可能感染蟲害的果實及果苗。華人柑橘果園業者表示，果蠅也會引發柑橘黃龍病，他擔心今年恐無收成。一旦兩種病蟲害雙重攻擊，後果更為嚴重。當地華人團體，也將原計畫的採摘活動取消。

內陸柑橘農場業者廖日山表示，他種植柑橘果樹大約20畝，由於發生果蠅蟲害，至少2000株柑橘樹都要受影響。現在柑橘樹都已結果，卻受禁令影響無法採摘交易，他擔心今年農場恐沒有收入。廖日山表示，雖然以前也發生過果蠅蟲害，但今年最嚴重。當地農業部門發出限制規定，預計到4月間，可能會解除禁令。

內陸華人聯誼會成員李恩慶表示，往年在這個期間，會組織採摘柑橘活動，聯誼會將收入用作給弱勢群體的慈善捐贈。由於果蠅發生，今年採摘活動無法進行，用於慈善的萬餘元收入也就沒有。聯誼會只好從其它方面再籌集善款。

內陸華美協會負責人之一周克蕙表示，由於發生果樹病蟲害，協會將2024年所有採摘活動取消。原因就是當地農業委員會發出禁令，凡是在河濱縣、聖伯納汀諾縣的水果，都不允許離開本地，現在柑橘樹面臨巨大威脅。

河濱縣農業委員會於2024年1月29日發出緊急通知，由於河濱縣部分地區檢測到東方果蠅（Oriental Fruit Fly,OFF），目前正在當地進行入侵性果蠅檢疫。要求種植者、包裝商和運輸業者予以配合。住在疫區的居民，要保護好自家蔬果免受果蠅侵害。

通知要求，果蠅檢疫區的居民，不得將任何蔬果帶出門。所採摘水果和蔬菜，可以在其被採摘的物業內食用或處理，比如榨汁、冷凍、烹煮或垃圾處理。如果蔬果沒有食用或處理，請將其放置在雙層塑料袋中，然後放入垃圾桶。需要注意的是，切不可放置到可回收的綠色垃圾桶。

聖伯納汀諾縣農業委員會指出，已經開始在雷德蘭地區（Redlands）實施強制去除柑橘樹果實行動，涉及居民超過2000戶。除柑橘樹外，還涉及其它果樹的果實，但原果樹依舊保留。呼籲居民予以配合，目的是通過去除果實的方法，阻斷入侵果蠅的生命周期。這種果蠅可以在水果中產卵、孵化成為幼蟲，對住宅和商業柑橘，以及包括堅果、蔬菜和漿果在內的超過230種作物造成威脅。如果不嚴格控制，東方果蠅或永久在當地生存繁殖，每年造成數十億元損失，嚴重影響加州食品供應。

南加園藝達人「花哥」許希聖表示，適宜的氣溫濕度條件，會導致並加速果蠅生長繁殖，也與其它果樹病蟲害發生有一定關係，比如黃龍病等多種病蟲害，對蔬果造成致命威脅。提醒園藝愛好者，盡量減少病原菌傳播。果蠅、黃龍病雖然以前也有發生，但現在更嚴重。為保護農業資源，暫時不要採摘疫區蔬果，直到農業管理部門宣布解除限制為止。

南加內陸爆發大規模果樹病蟲害，採摘活動取消。（記者啟鉻／攝影）
南加內陸爆發大規模果樹病蟲害，採摘活動取消。（記者啟鉻／攝影）

華人 南加 農業部

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