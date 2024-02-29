南加內陸果蠅氾濫 華人柑橘農憂無收成

南加內陸爆發大規模果樹病蟲害。（記者啟鉻／攝影）

南加 內陸2024年初以來，爆發大規模果蠅病蟲害，當地農業部 門正在努力消殺，並禁止傳播可能感染蟲害的果實及果苗。華人 柑橘果園業者表示，果蠅也會引發柑橘黃龍病，他擔心今年恐無收成。一旦兩種病蟲害雙重攻擊，後果更為嚴重。當地華人團體，也將原計畫的採摘活動取消。

內陸柑橘農場業者廖日山表示，他種植柑橘果樹大約20畝，由於發生果蠅蟲害，至少2000株柑橘樹都要受影響。現在柑橘樹都已結果，卻受禁令影響無法採摘交易，他擔心今年農場恐沒有收入。廖日山表示，雖然以前也發生過果蠅蟲害，但今年最嚴重。當地農業部門發出限制規定，預計到4月間，可能會解除禁令。

內陸華人聯誼會成員李恩慶表示，往年在這個期間，會組織採摘柑橘活動，聯誼會將收入用作給弱勢群體的慈善捐贈。由於果蠅發生，今年採摘活動無法進行，用於慈善的萬餘元收入也就沒有。聯誼會只好從其它方面再籌集善款。

內陸華美協會負責人之一周克蕙表示，由於發生果樹病蟲害，協會將2024年所有採摘活動取消。原因就是當地農業委員會發出禁令，凡是在河濱縣、聖伯納汀諾縣的水果，都不允許離開本地，現在柑橘樹面臨巨大威脅。

河濱縣農業委員會於2024年1月29日發出緊急通知，由於河濱縣部分地區檢測到東方果蠅（Oriental Fruit Fly,OFF），目前正在當地進行入侵性果蠅檢疫。要求種植者、包裝商和運輸業者予以配合。住在疫區的居民，要保護好自家蔬果免受果蠅侵害。

通知要求，果蠅檢疫區的居民，不得將任何蔬果帶出門。所採摘水果和蔬菜，可以在其被採摘的物業內食用或處理，比如榨汁、冷凍、烹煮或垃圾處理。如果蔬果沒有食用或處理，請將其放置在雙層塑料袋中，然後放入垃圾桶。需要注意的是，切不可放置到可回收的綠色垃圾桶。

聖伯納汀諾縣農業委員會指出，已經開始在雷德蘭地區（Redlands）實施強制去除柑橘樹果實行動，涉及居民超過2000戶。除柑橘樹外，還涉及其它果樹的果實，但原果樹依舊保留。呼籲居民予以配合，目的是通過去除果實的方法，阻斷入侵果蠅的生命周期。這種果蠅可以在水果中產卵、孵化成為幼蟲，對住宅和商業柑橘，以及包括堅果、蔬菜和漿果在內的超過230種作物造成威脅。如果不嚴格控制，東方果蠅或永久在當地生存繁殖，每年造成數十億元損失，嚴重影響加州食品供應。