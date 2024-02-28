拚連任 洛縣檢長賈斯康：治安已變好

尋求連任的洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）近日接受了ABC電台訪問。（ABC電台）

尋求連任的洛杉磯 縣檢察長賈斯康（George Gascon）近日接受ABC電台訪問，他表示，「相比四年前，我們的社會變得更好了。」

目前賈斯康面臨的挑戰者有11位，史無前例。他們中大多都以抨擊賈斯康政策為競選理念。賈斯康上任來，其減少刑期等進步派理念頗受爭議。一項南加州Dornsife學院的調研顯示，有51%的選民不贊成賈斯康的政策理念。

在ABC電台的採訪中，賈斯康說，「我們正在打擊暴力，實際上暴力犯罪有所下降，證明了我們所做的不會造成犯罪數量的上升。」他說，「我們還解決了過度監禁他人，解決了司法系統中的不平等。這會造成某些人緊張，但是對於另一些人，這為他們創造了機會。」

賈斯康認為，其他所有候選人的政見會讓洛杉磯治安「開倒車」，他相信其政策會持續讓犯罪下降。他表示，很多人仍在糾結2021年時的治安環境，如今2024年已經不一樣了。

不過很多洛杉磯縣的居民認為財產犯罪和打砸搶零元購以及遊民 增多，仍讓他們感覺很不安全。一些人還表示賈斯康對罪犯比對受害人貼心。

賈斯康表示，倡導給罪犯減刑，並不代表不抓罪犯，他認為減刑的益處要在多年後才看得出來。他還表示，民眾將本不是他的領域的問題歸咎於他，包括遊民問題。他還表示47號提案不會讓犯罪增加。該法案規定，價值不超過950元的盜竊案以輕罪視之。

賈斯康在2020年上任後100天內，就面臨罷免 ，之後又面臨了第二次罷免。不過兩次都因簽名審核不過關而失敗。

在3月5日的初選中，若沒有一位候選人獲得超過50%的選票，那麼獲票最高的兩名候選人將在11月的選舉中一決高下。由於此次選舉候選人甚多，很難有一人可獲得超半選票。