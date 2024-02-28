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拚連任 洛縣檢長賈斯康：治安已變好

【洛杉磯訊】
尋求連任的洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）近日接受了ABC電台訪問。（ABC電台）
尋求連任的洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）近日接受了ABC電台訪問。（ABC電台）

尋求連任的洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）近日接受ABC電台訪問，他表示，「相比四年前，我們的社會變得更好了。」

目前賈斯康面臨的挑戰者有11位，史無前例。他們中大多都以抨擊賈斯康政策為競選理念。賈斯康上任來，其減少刑期等進步派理念頗受爭議。一項南加州Dornsife學院的調研顯示，有51%的選民不贊成賈斯康的政策理念。

在ABC電台的採訪中，賈斯康說，「我們正在打擊暴力，實際上暴力犯罪有所下降，證明了我們所做的不會造成犯罪數量的上升。」他說，「我們還解決了過度監禁他人，解決了司法系統中的不平等。這會造成某些人緊張，但是對於另一些人，這為他們創造了機會。」

賈斯康認為，其他所有候選人的政見會讓洛杉磯治安「開倒車」，他相信其政策會持續讓犯罪下降。他表示，很多人仍在糾結2021年時的治安環境，如今2024年已經不一樣了。

不過很多洛杉磯縣的居民認為財產犯罪和打砸搶零元購以及遊民增多，仍讓他們感覺很不安全。一些人還表示賈斯康對罪犯比對受害人貼心。

賈斯康表示，倡導給罪犯減刑，並不代表不抓罪犯，他認為減刑的益處要在多年後才看得出來。他還表示，民眾將本不是他的領域的問題歸咎於他，包括遊民問題。他還表示47號提案不會讓犯罪增加。該法案規定，價值不超過950元的盜竊案以輕罪視之。

賈斯康在2020年上任後100天內，就面臨罷免，之後又面臨了第二次罷免。不過兩次都因簽名審核不過關而失敗。

在3月5日的初選中，若沒有一位候選人獲得超過50%的選票，那麼獲票最高的兩名候選人將在11月的選舉中一決高下。由於此次選舉候選人甚多，很難有一人可獲得超半選票。

洛杉磯 遊民 罷免

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