南加非裔少年海灘派對遭群毆 家人指仇恨犯罪

一名16歲的非裔男孩在南加的多克韋勒海灘遭遇殘酷襲擊，家人認為是仇恨犯罪。(KTLA)

近日，一名16歲的非裔男孩在南加 的多克韋勒海灘遭遇殘酷襲擊，目前正在康復中，他遭到了拳打腳踢和刺傷，隨後這群嫌疑人還搶劫了他，並將暴力過程錄影下來傳播。

（影片素材源自：社媒平臺X、KTLA，記者子為後製）

受害者的母親在接受KTLA採訪時表示，她的兒子多次遭受五到七名青少年的毆打和踐踏，襲擊的影片讓人感到心碎。她說，剛趕到醫院時，醫生表示不確定她兒子是否能存活，讓她悲痛不已。

幸運的是，這名來自霍桑市（Hawthorne）的男孩在重症監護室度過幾天後存活了下來。男孩的母親指出，「他的肺部被刺穿，還有腦震盪。醫生不得不將一根管子穿過他的胸部，以吸出所有的血液。」

男孩的母親指出，案發前她的兒子去多克韋勒海灘見朋友，參加一場在社群媒體 上宣傳的派對。她說，兒子當時正在幫助一個女生，讓她從地上站起來，然後一個青少年讓兒子停下來，但兒子仍想幫助該女生，接著嫌疑人詢問兒子是否想打架，兒子拒絕了，但幾個青少年開始圍攻襲擊他。

男孩的母親表示，幾名青少年先是對她兒子拳打腳踢，隨後向兒子刺了三刀，同時高喊種族主義 和恐同誹謗，男孩母親認為這是仇恨犯罪。更糟的是，男孩母親說兒子被襲擊的影片在霍桑的高中和附近社區流傳，影響非常不好，而嫌疑人可能就讀於這些社區中的學校。

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