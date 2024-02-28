洛杉磯縣凌晨驚魂2小時 星巴克等商店被盜

根據星巴克的監控畫面，竊賊拿錘子砸碎大門，入室盜竊。（監控畫面/KTLA）

洛杉磯 縣的入室盜竊案日益猖獗，2月27日（週二）凌晨，洛杉磯西邊多個地方發生了商鋪入室盜竊案，僅僅兩小時多家商鋪被盜。其中一起盜竊案發生時，幸得好心居民出手制服竊賊，最終竊賊成功落網。

視頻來源：商家監控畫面/KTLA，後製：記者朱敏梓

根據警方的初步信息，這些入室盜竊案均發生在凌晨1點45分至3點45分之間，事發地為洛杉磯西部的瑪利那岱瑞(Marina Del Rey)、岱瑞(Del Rey) 和威尼斯(Venice) 社區。

在被闖入的商鋪中，有5家位於林肯大道（Lincoln Boulevard ）上的濱海中心購物廣場（Marina Center shopping plaza），包括L&L Hawaiian Barbecue、Rubio’s Coastal Grill、Nick the Greek、Juice Crafters 和星巴克 。

Nick the Greek的老闆表示，他並沒有在餐廳裡存放大量現金，但竊賊也不能逃脫懲罰。與此同時，L&L Hawaiian Barbecue 的老闆說，這是他的餐廳本月第二次受到攻擊。

瑪利那岱瑞入室盜竊案的兩名嫌疑人被描述為穿著全黑衣服、戴著黑色面具的男子，洛杉磯市警察局（LAPD）表示，他們騎著自行車逃離了該地區，但其中一人後來被拘留。 截至週二上午 7 點，第二名嫌疑人仍然未被逮捕。