華人聯誼協會園遊會 再次捐款鑽石吧高中

鑽石吧華人聯誼協會（DBCAA）日前在鑽石吧高中舉辦龍年迎春新春園遊會。（記者張宏／攝影）

鑽石吧華人 聯誼協會（DBCAA）日前在鑽石吧高中舉辦龍年迎春新春園遊會，來自各地民眾現場品嘗美食、畫糖人、玩遊戲及欣賞表演。華人聯誼協會會長古紹崙（Allen Ku）再次捐款給鑽石吧高中，用於科技設備更新。

核桃市前市長蘇王秀蘭（右）和友人合影。（記者張宏／攝影）

現場有店家提供元宵和年貨。（記者張宏／攝影）

活動中的鑽石吧高中張燈結綵、載歌載舞、熱鬧非凡，有華人父母特地讓孩子穿上漢服。現場500多名鑽石吧居民、學生及家長、商業及社區人士歡聚一堂。大家一邊欣賞節目，一邊品嘗美食。

鑽石吧華人聯誼協會（DBCAA）日前在鑽石吧高中舉辦龍年迎春新春園遊會。（記者張宏／攝影）

當天正值元宵節，現場有店家提供元宵、台灣傳統美食如香腸、米線和魚丸湯，大家吃的開心。現場在畫糖人和氣球攤位聚集人潮，附近居民華人劉女士表示，通過園遊會，可讓孩子感受中華傳統文化，提升對中文學習的興趣。

台灣傳統美食如香腸、米線和魚丸湯。（記者張宏／攝影）

華人聯誼協會會長古紹侖，還代表華美新創（ Adesso Nonprofit Foundation） 向協會捐款1萬元，並向鑽石吧高中捐贈1萬元，延續聯誼會傳統，支持該高中的課外活動項目。古紹崙表示，新春園遊會已成協會傳統項目，感謝協辦單位鑽石吧華協中文學校和中文學校家長會。很高興這麼多人參加年度遊園會，當天與會者約500人。

華人聯誼協會會長古紹崙（Allen Ku）代表聯誼會向鑽石吧高中捐贈1萬元支票。（記者張宏／攝影）

古紹侖介紹其近日成立的非盈利組織華美新創中心。他表示，他是在美國創業的台灣移民 ，深刻了解移民初來乍到，對諮詢和人脈關係的渴求。華美新創中心旨在結合美國當地的華人會計師協會、律師、醫師、房地產、教育學者和地方政府等各資源，為來美國發展的企業提供在地化諮詢與服務。