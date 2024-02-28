我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

華人聯誼協會園遊會 再次捐款鑽石吧高中

記者張宏／洛杉磯報導
鑽石吧華人聯誼協會（DBCAA）日前在鑽石吧高中舉辦龍年迎春新春園遊會。（記者張宏／攝影）
鑽石吧華人聯誼協會（DBCAA）日前在鑽石吧高中舉辦龍年迎春新春園遊會。（記者張宏／攝影）

鑽石吧華人聯誼協會（DBCAA）日前在鑽石吧高中舉辦龍年迎春新春園遊會，來自各地民眾現場品嘗美食、畫糖人、玩遊戲及欣賞表演。華人聯誼協會會長古紹崙（Allen Ku）再次捐款給鑽石吧高中，用於科技設備更新。

核桃市前市長蘇王秀蘭（右）和友人合影。（記者張宏／攝影）
核桃市前市長蘇王秀蘭（右）和友人合影。（記者張宏／攝影）

現場有店家提供元宵和年貨。（記者張宏／攝影）
現場有店家提供元宵和年貨。（記者張宏／攝影）

活動中的鑽石吧高中張燈結綵、載歌載舞、熱鬧非凡，有華人父母特地讓孩子穿上漢服。現場500多名鑽石吧居民、學生及家長、商業及社區人士歡聚一堂。大家一邊欣賞節目，一邊品嘗美食。

鑽石吧華人聯誼協會（DBCAA）日前在鑽石吧高中舉辦龍年迎春新春園遊會。（記者張...
鑽石吧華人聯誼協會（DBCAA）日前在鑽石吧高中舉辦龍年迎春新春園遊會。（記者張宏／攝影）

當天正值元宵節，現場有店家提供元宵、台灣傳統美食如香腸、米線和魚丸湯，大家吃的開心。現場在畫糖人和氣球攤位聚集人潮，附近居民華人劉女士表示，通過園遊會，可讓孩子感受中華傳統文化，提升對中文學習的興趣。

台灣傳統美食如香腸、米線和魚丸湯。（記者張宏／攝影）
台灣傳統美食如香腸、米線和魚丸湯。（記者張宏／攝影）

華人聯誼協會會長古紹侖，還代表華美新創（ Adesso Nonprofit Foundation） 向協會捐款1萬元，並向鑽石吧高中捐贈1萬元，延續聯誼會傳統，支持該高中的課外活動項目。古紹崙表示，新春園遊會已成協會傳統項目，感謝協辦單位鑽石吧華協中文學校和中文學校家長會。很高興這麼多人參加年度遊園會，當天與會者約500人。

華人聯誼協會會長古紹崙（Allen Ku）代表聯誼會向鑽石吧高中捐贈1萬元支票。...
華人聯誼協會會長古紹崙（Allen Ku）代表聯誼會向鑽石吧高中捐贈1萬元支票。（記者張宏／攝影）

古紹侖介紹其近日成立的非盈利組織華美新創中心。他表示，他是在美國創業的台灣移民，深刻了解移民初來乍到，對諮詢和人脈關係的渴求。華美新創中心旨在結合美國當地的華人會計師協會、律師、醫師、房地產、教育學者和地方政府等各資源，為來美國發展的企業提供在地化諮詢與服務。

鑽石吧 華人 移民

上一則

27日凌晨恐怖2小時 西洛杉磯多商鋪被盜

下一則

好康報您知／漢亞龍超市（H Mart）

延伸閱讀

核桃市通過建設狗公園案 4公園候選

核桃市通過建設狗公園案 4公園候選
達勝律師事務所 車禍/工傷/意外傷害

達勝律師事務所 車禍/工傷/意外傷害
華埠金龍遊行 鑽石吧華人市長劉栩林寫歷史

華埠金龍遊行 鑽石吧華人市長劉栩林寫歷史
鑽石吧長青會新年慶生會 400人歡聚展才藝

鑽石吧長青會新年慶生會 400人歡聚展才藝
亞特蘭大春節園遊會 熱鬧迎龍年

亞特蘭大春節園遊會 熱鬧迎龍年
華裔葉憲聰募款餐會 多位市議員挺

華裔葉憲聰募款餐會 多位市議員挺

熱門新聞

正常ATM讀卡機（左）與裝有詐騙設備的讀卡機（右）。（Northwest Community Credit Union）

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

2024-02-22 17:28
陳俊瑋領導的科研團隊發現癌症新療法。（希望之城提供）

華裔科學家 發現癌症新療法

2024-02-25 01:20
道路遭山體滑坡破壞。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機

2024-02-22 21:49
賣方送的一張沙發就擺放在客廳裡。（Jeff Bryant抖音）

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2024-02-25 18:26
多名華人2月17日在丁胖子廣場打架鬥毆。（截取目擊者視頻）

為搶免費午餐？洛城中國走線人聚眾鬥毆

2024-02-26 18:56
2024年3月31日起，中方航司每周最多可執行50個中美直航航班。（記者子為/製圖）

中美直航增至每周至少80班 洛杉磯或成增班重點

2024-02-26 19:40

超人氣

更多 >
間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受
亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁

亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁
手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆

手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆
紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁

紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁
這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚