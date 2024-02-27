邊境查獲橙子、車門藏毒 市值達600萬

CBP在Calexico西側口岸一輛轎車的車門內發現12個藏毒包裹。（CBP提供）

橙子藏可卡因，車門藏芬太尼；毒販魔高一尺，美國海關和邊境保護局（CBP ）道高一丈，先後繳獲600萬元的毒品 。

CBP 22日在Otay Mesa口岸的邊境檢查中，發現一批藏在橙子中，價值超過300萬元的毒品。當天上午11點22分，42歲男嫌駕駛商用拖車，車內裝著看起來像是波斯酸橙的貨物。司機持有效過境卡，在檢查區域，CBP警犬K-9對這批貨物進行檢查並發現異常，CBP警員進一步檢查後，在橙子內發現158個可疑包裹。經檢測 ，包裹內的物品為可卡因，重435磅，估價335萬5800元。CBP沒收毒品和車輛，司機交由國土安全部做進一步調查。

CBP日前在Calexico港口的邊境口岸，2月16日至19日三天連續繳獲各種芬太尼藥丸、芬太尼粉末和甲基苯丙胺（即冰毒），這些毒品價值約217萬6728元。其中一起案件發生在18日凌晨2點21分，一名30歲男子駕駛白色2013款轎車申請進入美國，CBP檢查時發現，他在車門內藏匿12個包裹。經檢測，包裹內的物品為芬太尼，總重量為28.3磅，估計市價為38萬5200元。

18日下午5時42分。 CBP在Calexico西側口岸檢查時，遇到一名申請進入美國的24歲女性，官員觀察她身上有一個異常大的物體從襯衫中凸出。CBP官員派出警犬檢查衣服裡的凸起物，發現是一個包裹，裡面裝有約2萬4000粒藥丸，總重5.29磅，市價為24萬元。