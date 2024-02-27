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4成遊民：因遭家暴流落街頭

記者王若然╱洛杉磯縣報導
紐約都市資源學院（Urban Resource Institute，URI）幕僚長及CEO高級顧問Jennifer White-Reid。（視頻截圖）
紐約都市資源學院（Urban Resource Institute，URI）幕僚長及CEO高級顧問Jennifer White-Reid。（視頻截圖）

遊民問題是加州最頭痛的問題之一。每個人淪為遊民的原因有所不同，其中一個常見的共同原因就是家庭暴力（又稱親密關係暴力），是指遭受來自於現任或前任親密關係中另一半的暴力。根據最新一項對加州遊民群體的調研，有40%的加州遊民表示，家庭暴力是其淪為遊民的原因之一。

少數族裔媒體（EMS)日前舉辦線上討論會，邀請舊金山加大（UCSF）副教授Anita Hargrave博士，紐約都市資源學院（Urban Resource Institute，URI）幕僚長及CEO高級顧問Jennifer White-Reid，以及曾是無家可歸者的「We Are NOT Invisible」行政主任Desiree Martinez，講解了她們對整治遊民問題的看法。

Anita Hargrave博士分享了近日出爐的加州遊民考察報告。她說，通過對遊民的採訪和統計得出，有40%的遊民都稱家庭暴力是其成為無家可歸者的原因之一；很多遊民在流浪的日子裡仍然遭受家庭暴力；95%的遊民稱高房價、高租金是其結束遊民生活的主要障礙；調查中幾乎所有遊民表示若獲得一定金額的財務支持，就不會淪為遊民。

該項報告對加州18歲以上的遊民進行了調研。通過近3200份問卷調查以及365個深度訪問得出的調查報告，很有說服力。Anita Hargrave博士稱，報告還提到了因家庭暴力淪為遊民的人，獲得家庭暴力庇護所以及庇護所幫助的情況。事實是很多人想要尋得庇護所的幫助，但加州庇護所容量有限，環境也不是很好，這部分資源未能發揮到位。

解決加州遊民問題，該報告提供了幾種思路，包括為家庭暴力受害者提供可負擔的永久住房，加強預防家庭暴力受害者淪為遊民的措施，幫助因家暴淪為遊民的人，為每個遊民提供平等機會等。最後，Anita Hargrave博士說，「提供可負擔永久住房是根本，這一問題不解決，就不可能解決遊民問題。」

「We Are NOT Invisible」行政主任Desiree Martinez介紹了她曾淪為無家可歸者的經歷。她曾因家暴離家出走，因為經濟困難無法找到房子。她曾經求助過家暴受害者庇護所，但是那裡的條件很差，很多人都睡在地上。後來她睡在大街上，她說對於一個女性，一定要結伴而行，否則很危險。Desiree Martinez說，希望政府可以繼續發放住房補助，這對無家可歸者意義重大。

紐約都市資源學院幕僚長及CEO高級顧問Jennifer White-Reid分享了紐約市近幾年的遊民難題。她說，相比2021年，2022年該市家暴凶殺案上漲了29.2%，是該市近十年來第二大漲幅。家暴凶案的受害者中，非裔女性占了31.2%，西裔女性占了27.3%。她說，基於性別的家暴案是無可避免的，通過干預政策可以打破這一惡性循環，減少這類案件的受害者。紐約都市資源學院已經為超過2900名家暴庇護所民眾提供了臨時住所，防止他們淪為遊民。

舊金山加大（UCSF）副教授Anita Hargrave博士。（視頻截圖）
舊金山加大（UCSF）副教授Anita Hargrave博士。（視頻截圖）
「We Are NOT Invisible」行政主任Desiree Martin...
「We Are NOT Invisible」行政主任Desiree Martinez。（視頻截圖）

遊民 加州 家暴

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