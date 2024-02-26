洛城法語／跨學區選校值得繼續推動

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加州公立學校 採取分區制，一般情況下，一個地區的居民只能上學區 內的學校，但也有例外。例如參與「District of Choice」項目的學區，可以接納家庭住址在學區外的學生。此一項目原本在2023年7月截止，但在AB185法案的推動下，得以延續至2028年。如今又有加州參議員提案，將該項目無限延期。「District of Choice」可以說是加州學區制的調節槓桿，在維持宏觀的學區制度下，又給學生更多選擇，達到生源穩定和靈活擇校之間的平衡。

「District of Choice」項目的中文可直譯為：可接納學區外學生的學區。根據2021年的統計，加州有45個這樣的學區，有9600名學生參與了這一項目。對比之下，加州2022至2023學年公立學校共有585萬名學生，加州共有939個學區。

可接納學區外學生的學區項目，對於調節學區制有著至關重要的作用。首先，該項目讓相對較差學區的學生有了接受更好教育的機會。特別是對於重視教育的華人家庭，如果買不起好學區的房子，可以選擇參與該項目學區的附近的房子，孩子在該項目下，也有機會到更好的學區上學。其次，學區之間也因該項目增加了競爭意識。為了防止學生轉入其他學區，每個學區想方設法提升師資力量，豐富課業項目，保住生源。要知道，每個公立學區能獲得的政府撥款，是按照學生人頭算的，生源的流失意味著資金的減少。

不過，對「District of Choice」項目的爭議也從未停止。有人擔憂，該項目會造成生源不成比例的流動，增加參與該項目學區的負擔，實則並非如此。首先，參與該項目的學區比例相對較小，並且參與該項目的學區每年接納外來學生的人數有嚴格限制，不會超出學區負擔，更不會占取原校區居民學生的名額。例如南加州核桃谷學區每年通過抽籤收取外來學生，數量其實很有限。其次，雖然全加州的學生都可以自由選擇「District of Choice」的學區，但是不遠百里、千里到別的學區上學的人還是少數，多數學生仍會考慮交通方便而選擇就近上學。

在加州公立學校生源普遍下降的當下，抓住學生是每個學區的頭等大事。參與「District of Choice」項目的學區可以利用優勢吸引更多學生，保住生源，但其周邊學區就「壓力山大」了。在學生人數有限的情況下，缺乏競爭力的周邊學區學生逐漸流失，導致資金減少，最後甚至不得不關閉學校。

除了「District of Choice」項目，加州還有其他政策可以讓學生選擇學區外的學校，例如若其他學區有本學區沒有的課程項目，學生可以選擇去其他學區上學；或者該學生的兄弟姐妹在其他學區上學，該學生也可以選擇學區外的學校。在這些政策的影響下，各個學區都暗暗較勁，迅速安排其他學區的課程，例如中文沉浸式教學課程，以免學生因此轉入其他學區。

總而言之，「District of Choice」項目以及其他允許學生到學區外上學的措施，有利於學區間的良性競爭，又避免了大規模的生源流動，導致對個別學區造成的極端影響，平衡地恰到好處。

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