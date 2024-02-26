我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

房屋險保費愈飆愈高 最貴的佛州去年平均漲9213元

支票盜賊疑是華人 偽造塗改轉帳逾萬元

記者張宏／洛杉磯報導
華裔發現支票竊賊篡改資料後，企圖詐騙銀行。（取材自Pexels網頁）
華裔發現支票竊賊篡改資料後，企圖詐騙銀行。（取材自Pexels網頁）

華人玩騙局，公司支票成為盜賊目標。蒙特利公園市（Monterey Park）華人商家鹿強遭遇多種支票盜竊犯罪，對方顯然也是華人，不僅偷支票盜領，且用支票上的帳戶和名字偽造假支票，還通過支票上的信息去轉帳，前後偷走金額上萬元，令人防不勝防。

鹿強接收到銀行發來的短信，顯示他的美國銀行（BOA）帳號有異常，詢問他有無開具一...
鹿強接收到銀行發來的短信，顯示他的美國銀行（BOA）帳號有異常，詢問他有無開具一張金額在210.97元的支票。（圖／鹿強提供）

華商鹿強之前曾遭遇多次支票被偷，他以為盜賊只是偷支票去盜領，沒想到對方玩更高端的騙局。他說，他日前接收到銀行發來的短信，短信上顯示他美國銀行（BOA）帳號有異常，詢問他有無開具支票，他正準備回覆銀行時，銀行告知還有其他的偽造支票試圖取錢。他趕緊讓銀行把剩下的支票封鎖，隨後他看到有8筆異常交易紀錄，其中6筆是通過西聯匯款 （Western Union）轉帳，金額約4300元，還有兩筆支票，金額大概幾百元。最可笑的是近日銀行還通知他，有人拿著他去年10月開給Citi Bank且已止付的7409元支票去銀行存錢，且把支票接受方的名字改了，從Citi Bank改成羅蘭岡的一個公司。

BOA銀行顯示的對方轉帳紀錄，也是給一個叫Qinghua Liu的人。（圖／鹿強...
BOA銀行顯示的對方轉帳紀錄，也是給一個叫Qinghua Liu的人。（圖／鹿強提供）

鹿強說，他查看銀行提供的偽造支票紀錄，發現對方使用的支票號碼和簽字都不是他的，但是支票上帳號和名字是他的。西聯匯款轉帳顯示得到他授權，要從他的BOA帳戶轉帳用於修車。這些交易支付對象都是一個叫QingHua Liu的人，顯然對方是華人的可能性很高。

偽造的支票上顯示支付給一個叫Qinghua Liu的人。 （圖／鹿強提供）
偽造的支票上顯示支付給一個叫Qinghua Liu的人。 （圖／鹿強提供）

他懷疑是之前偷他支票的人，利用支票上的信息偽造假支票。他之前以為盜賊只是偷支票，沒想到已經進化到偽造支票了。對方現在只是複製他的支票號碼，以後人工智能發展，是不是連他的簽名、聲音和影像都能複製，那銀行帳戶還有什麼安全性可言？ 他現在感覺防不勝防，天天盯著自己的銀行帳戶，看有無可疑消費紀錄或轉帳提醒。他打算換銀行帳號，雖然目前還沒有金錢損失，但是頻繁被盜領浪費他很多時間精力。

鹿強提醒大家不要忽視銀行發的提示短信，很多人會無視銀行短信，以為不重要，現在網路盜竊猖獗，大家要時常了解自己的帳戶有無異常交易。盜賊最開始會選擇小金額如一分或一元來試探，如果因為金額小而忽略不計，對方就會疊加更大金額。如果沒能及時反應，財務損失慘重。犯罪分子零成本且無刑罰壓力，最多拿不到錢。不知道銀行是能把錢追回來，還是有保險支付，盜賊尤其喜歡偷公司支票，因為公司帳戶錢比較多，且公司支票明細不會盯那麼緊，讓犯罪分子有時間作案轉錢。

支票 華人 蒙特利公園市

上一則

加州法官怎麼產生 任命或民選

下一則

零售犯罪猖狂 商店自助結帳櫃枱漸減

延伸閱讀

亞太銀行聯合聖蓋博商會舉辦「第三十四周年春節酒會」

亞太銀行聯合聖蓋博商會舉辦「第三十四周年春節酒會」
盜賊登門摸走支票 華人商家開車追半條街

盜賊登門摸走支票 華人商家開車追半條街
盜賊登堂入室偷支票 華人商家開車追半條街

盜賊登堂入室偷支票 華人商家開車追半條街
全民保險 免費諮詢長期護理保險問題

全民保險 免費諮詢長期護理保險問題
羅蘭岡大膽竊賊 鋸斷郵箱整個搬走

羅蘭岡大膽竊賊 鋸斷郵箱整個搬走
鋸斷支架搬走郵箱 洛縣華人聚居區震驚賊超大膽

鋸斷支架搬走郵箱 洛縣華人聚居區震驚賊超大膽

熱門新聞

種參為周杰倫參觀夢工廠時擔任翻譯。（種參提供）

曾為周杰倫當翻譯 華人爆料:富豪生活你想不到

2024-02-18 22:15
正常ATM讀卡機（左）與裝有詐騙設備的讀卡機（右）。（Northwest Community Credit Union）

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

2024-02-22 17:28
河濱一家珠寶店慘遭零元購。（KTLA）

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

2024-02-18 15:25
陳俊瑋領導的科研團隊發現癌症新療法。（希望之城提供）

華裔科學家 發現癌症新療法

2024-02-25 01:20
道路遭山體滑坡破壞。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機

2024-02-22 21:49
台灣媒體稱，俞宗明(中)与被告C女(左)合作而变成情侣。（Karat by Lollicup YouTube）

富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

2024-02-19 20:22

超人氣

更多 >
70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲
華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾
娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏
華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部
2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示