支票盜賊疑是華人 偽造塗改轉帳逾萬元

華裔發現支票竊賊篡改資料後，企圖詐騙銀行。（取材自Pexels網頁）

華人 玩騙局，公司支票 成為盜賊目標。蒙特利公園市 （Monterey Park）華人商家鹿強遭遇多種支票盜竊犯罪，對方顯然也是華人，不僅偷支票盜領，且用支票上的帳戶和名字偽造假支票，還通過支票上的信息去轉帳，前後偷走金額上萬元，令人防不勝防。

鹿強接收到銀行發來的短信，顯示他的美國銀行（BOA）帳號有異常，詢問他有無開具一張金額在210.97元的支票。（圖／鹿強提供）

華商鹿強之前曾遭遇多次支票被偷，他以為盜賊只是偷支票去盜領，沒想到對方玩更高端的騙局。他說，他日前接收到銀行發來的短信，短信上顯示他美國銀行（BOA）帳號有異常，詢問他有無開具支票，他正準備回覆銀行時，銀行告知還有其他的偽造支票試圖取錢。他趕緊讓銀行把剩下的支票封鎖，隨後他看到有8筆異常交易紀錄，其中6筆是通過西聯匯款 （Western Union）轉帳，金額約4300元，還有兩筆支票，金額大概幾百元。最可笑的是近日銀行還通知他，有人拿著他去年10月開給Citi Bank且已止付的7409元支票去銀行存錢，且把支票接受方的名字改了，從Citi Bank改成羅蘭岡的一個公司。

BOA銀行顯示的對方轉帳紀錄，也是給一個叫Qinghua Liu的人。（圖／鹿強提供）

鹿強說，他查看銀行提供的偽造支票紀錄，發現對方使用的支票號碼和簽字都不是他的，但是支票上帳號和名字是他的。西聯匯款轉帳顯示得到他授權，要從他的BOA帳戶轉帳用於修車。這些交易支付對象都是一個叫QingHua Liu的人，顯然對方是華人的可能性很高。

偽造的支票上顯示支付給一個叫Qinghua Liu的人。 （圖／鹿強提供）

他懷疑是之前偷他支票的人，利用支票上的信息偽造假支票。他之前以為盜賊只是偷支票，沒想到已經進化到偽造支票了。對方現在只是複製他的支票號碼，以後人工智能發展，是不是連他的簽名、聲音和影像都能複製，那銀行帳戶還有什麼安全性可言？ 他現在感覺防不勝防，天天盯著自己的銀行帳戶，看有無可疑消費紀錄或轉帳提醒。他打算換銀行帳號，雖然目前還沒有金錢損失，但是頻繁被盜領浪費他很多時間精力。

鹿強提醒大家不要忽視銀行發的提示短信，很多人會無視銀行短信，以為不重要，現在網路盜竊猖獗，大家要時常了解自己的帳戶有無異常交易。盜賊最開始會選擇小金額如一分或一元來試探，如果因為金額小而忽略不計，對方就會疊加更大金額。如果沒能及時反應，財務損失慘重。犯罪分子零成本且無刑罰壓力，最多拿不到錢。不知道銀行是能把錢追回來，還是有保險支付，盜賊尤其喜歡偷公司支票，因為公司帳戶錢比較多，且公司支票明細不會盯那麼緊，讓犯罪分子有時間作案轉錢。