角逐38區國會眾議員 秦振國挺憲法擁槍權

38區聯邦眾議員共和黨競選人秦振國（Eric J. Ching）。（檔案照）

2024年3月5日加州 初選，38區聯邦眾議員共和黨競選人秦振國（Eric J. Ching）將挑戰民主黨 現任桑切斯（Linda Sánchez）。

從2012年開始先後擔任核桃市市長、副市長等民選公職12年，秦振國表示，此次競選聯邦席位，是因為加州民眾近年痛苦指數不斷升高，民眾在經濟、治安、教育和倫理等方面倍感困惑。他指出，加州長期一黨獨大，當一個執政黨認為自己穩如泰山不受威脅不再努力時，不但失去前進和糾錯的動力，甚至可以罔顧大眾利益爲所欲爲，最後吃虧的都是老百姓。

秦振國（中）和兩個女兒秦于庭（Andrey Ching，左一）、秦于珊（Ashley Ching，右二）及她們的男朋友。（秦振國競選總部提供）

挑戰民主黨現任桑切斯，秦振國旗幟鮮明。他的主要政見包括：支持和捍衛美國憲法，支持民眾持有和攜帶武器的權利；支持加強邊境安全，防止武器、毒品、違禁品和人員的非法進入美國；支持政府透明、正直和誠實，支持保持政府官員薪資合理的法律，支持聯邦、州和地方官員的任期限制。

秦振國表示，嚴厲打擊犯罪，確保社區安全，是民眾安居樂業的關鍵，必須透過有效的威懾手段保護我們的家庭、學校、企業和社區免受犯罪侵害，他支持司法正當程序，犯罪者應為自己的犯罪行為向社會和受害者賠償。此外，他將致力於制定政策，在經濟上幫助受害者並幫助他們恢復生活。

作為一名心理健康倡導者，秦振國近年與一些組織合作，為因精神疾病而無家可歸的人提供幫助。他表示，將支持立法，鼓勵各個治療中心幫助藥物濫用受害者得到適當的照顧，重返生活。

作為兩個從公立學校畢業的優秀女兒的家長，秦振國支持學校保持高標準教育，恢復家長權利，支持家長有幫助孩子選擇學校的權利，反對任何基於身分的入學政策，反對學校課程中含有種族歧視 內容。

30多年經營和管理企業的經驗，秦振國認為政府政策為企業提供穩定的環境至關重要，他支持取消繁瑣的法規，同時誓言推動立法，以援助和保護美國企業和工人免受美國境內和外國實體的不公平競爭。>