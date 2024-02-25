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台裔周亞瑟 全美雙語學校認證推手

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
在周亞瑟和其團隊的不懈努力下，全美50個州已通過支持雙語教學的相關法案。（SealofBiliteracy.org截圖）
在周亞瑟和其團隊的不懈努力下，全美50個州已通過支持雙語教學的相關法案。（SealofBiliteracy.org截圖）

對許多新移民家長來說，雙語教育不僅是挑戰，也是選擇學校時必須考慮的重要因素。而美國雙語學校認證工作的推手是一位華人。1990年代隨著許多新移民的遷入，加州雙語學校如雨後春筍般出現，在周亞瑟及其團隊帶領下，不僅成功促進全美50個州建立雙語認證制度，還積極訪問多所學院以獲得認證資格。

來自台灣的周亞瑟（Arthur Chou），現任Academic Learning Company, LLC的創始人及CEO。在他的領導下，該公司運營SealofBiliteracy.org、DualLanguageSchools.org和Velázquez Press等重要平台，並在推動全美雙語學校認證活動中扮演核心角色。

周亞瑟對雙語教育的熱情，起源於他對加州通過的227法案的關注，該法案試圖禁止在學校進行雙語教學，只允許使用英語。周亞瑟的目標是反對這種忽略美國多元文化和多語言社會本質的單一語言政策。他與同事們一起創立California Together組織，致力於推翻這項限制雙語教學的法律。

周亞瑟說，當時這是一項艱鉅的任務，因為需要說服許多選民重新思考他們的選擇。此次運動最終獲得格蘭岱爾聯合學區（Glendale Unified School District）的支持，該區域多為來自亞美尼亞的家庭，家長們更對孩子們能夠學習亞美尼亞語表示出強烈的需求。

此外，周亞瑟和他的團隊還推動SealofBiliteracy.org組織的成立，以促進雙語認證在加州乃至全國的普及。他們的努力從伊利諾伊州（ Illinois）擴展到德州（Texas），近期更是連南達科他州（South Dakota）也通過相關法案，目前已有50州在他們的努力下，都通過相關法案。周亞瑟認為，美國不應只是一個「僅講英語」的國家。他的目標是讓主流社會認識到，移民及其語言對美國的多元化和文化豐富性作出重要貢獻。

周亞瑟致力於推進全美國的雙語教育認證，透過創建平台和合作推動雙語學校的發展。（記...
周亞瑟致力於推進全美國的雙語教育認證，透過創建平台和合作推動雙語學校的發展。（記者張庭瑜╱攝影）

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