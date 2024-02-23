郭正明角逐加州37選區參議員

華裔參選人郭正明。（受訪人提供）

華裔郭正明（Anthony Kuo）服務社區多年，曾經擔任橙縣爾灣 市市議員；今年轉換跑道角逐加州第37選區參議員；他承諾關注民生、無家可歸者、社區安全及子女教育。

郭正明表示，他競選首要任務：降低民眾生活成本，減輕納稅人負擔；讓無家可歸的加州居民獲得首要照顧和幫助；授權執法部門打擊犯罪與保障社區安全；確保優質教育使學生具備競爭力和領導力。

郭正明說，他從小在伍德布里奇（Woodbridge）社區成長，就讀爾灣的公立學校。家人在爾灣加州大學 對街創立一家「唐人街餐廳」（Chinatown Restaurant）提供美味中餐，20多年來一直辛勤經營為社區服務。他在擔任爾灣市府經理八年後，於2018年首次當選市議員。在2019年至2022年擔任副市長。他曾在橙縣消防局理事會擔任副主席，以及爾灣社區土地信託部總裁。此外，還在橙縣衛生局理事會、橙縣應急醫療服務委員會、爾灣聯合學區和托斯汀（Tustin）聯合學區聯絡委員會、爾灣巴克萊劇院（Barclay Theatre），聖華金（San Joaquin）野生動物保護區委員會擔任要職。

郭正明投身公務以外，也長期參與公益，他擔任爾灣兒童基金會理事會成員，ICF爾灣青少年運動指導委員會、爾灣2／11海軍陸戰隊收養委員會、犯罪受害倖存者諮詢委員會等公益組織成員。他還曾擔任爾灣交流俱樂部董事會主席，參與年度教師晚宴，警員頒獎晚宴，以及爾灣聯合學區學者運動員晚宴的策劃委員會，並主持了爾灣感恩節社區祈禱早餐會。郭正明也曾在橙縣楊百翰大學管理協會和橙縣Raise基金會董事會，以及爾灣谷學院基金會董事會擔任要職。

在2020年，「優秀地方政府領導人組織」（Engaging Local Government Leaders）授予郭正明「特雷格獎」（Traeger Award），推選他為地方政府最具影響力風雲人物。2021年他還獲得「美國採購協會」（Procure America）頒發的英雄獎，以表彰他作為納稅人公僕，在施政效率和成本管理方面的傑出表現。

據悉，郭正明是共和黨籍，此次競選加州第37選區參議員的還有一位韓裔共和黨人崔錫浩（Steven Choi）。