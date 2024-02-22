洛時精選╱加州正褪色？半數共和黨人：不夠美國

從鮑爾溫山遠眺洛杉磯與背後聖蓋博山脈（攝影Genaro Molina／洛杉磯時報）

加州 傲於全美的夢想與成功形象正面臨威脅，共和黨 人幾乎全面否定加州，民主黨人也說加州太貴、不適合成家。洛杉磯時報主導的民調 顯示，50%的美國成年人認為加州正在褪色。

負面形象更因政黨偏好而強化：48%的共和黨人認為加州「一點都不美國」，三成的共和黨人認為，擁有優勝美地與紅杉國家公園、馬里布海灘的加州比其他州的自然環境更差。

總部位在加拿大但卻深入美國各地進行民調的萊傑公司（Leger），在2024年1月26日至28日對1004名美國成人的調查發現，近四成的共和黨人不認為加州值得一遊，雖然兩黨支持者多數都去過加州。 黃昏時的洛杉磯市中心。（攝影Robert Gauthier／洛杉磯時報）

負責此一民調的萊傑執行副總Christian Bourque說，「如果你是個較保守的美國人，基本上就不會喜歡加州」，「當然，我們都大概知道這點，但是民調呈現的反差之大出乎意料」。

當然，加州還是保持了前衛的形象，特別是在年輕人之間，他們正是加州的動力來源。

全美六成的成人認為加州引領趨勢，也對美國帶來正面影響。年齡在18歲至34歲的人，七成同意此說，也認為加州對美國的影響正面。

43%的年輕人說他們可能搬到加州，兩倍於其他年齡層。工作機會是最大原因，占了36%。

只有三分之一的共和黨人認為加州給美國帶來正面影響，三分之二覺得是負面影響。

黨派分歧在似乎不相關的議題上也可以發現，諸如氣候變遷、性別平等、種族差異與人工流產。

認為種族差異是美國重要議題的人，77%認為加州值得一去，兩倍於不認為種族是重要議題的人，他們只有35%覺得加州值得一探。 許多人認為加州自然環境不好，圖為國王峽谷國家公園。（攝影Francine Orr／洛杉磯時報）

加州在很多議題上的看法確不同與美國其他地方，最明顯的就是人工流產：46%的加州人認為，不分情況人工流產都應該合法；其他地方只有四分之一的人同意。

另外不分黨派，民調都顯示近年的經濟趨勢已經影響加州的名聲。高房價導致無家可歸的問題一直無法解決，更導致加州超過一世紀的人口持續成長在近三年轉為減少。

不論哪一黨，就算是欣賞加州自然與人文風貌的人，都抱怨消費越來越高。民調發現，80%的加州居民與90%的外州居民都同意此說。也只有40%的美國人認為加州適合成家，而相同比例的人認為加州經濟很好。

少於30%的美國人認為加州的大專院校優於其他州，儘管事實上它們在各項評比中經常名列前茅。值得注意的是，住在加州的年輕人與成年人，認同加州院校的比例明顯高於外州人。 許多人認為加州的大學不好，圖為南加大。（攝影Allen J. Schaben／洛杉磯時報）

政治立場與意識型態對各種評價的影響明顯。舉例來說，整體來說，少於20%的認為加州的生活水準優於其他州，共和黨人的比例低至10%，多數共和黨人都認為加州的生活條件劣於其他地方。

然而，三分之一的民主黨人認為加州優於外州，四成認為差不多，只有不到兩成的覺得不如其他州。

近年來，政治立場對美國生活方方面面的影響越來越大，但加州是保守派媒體與政客的首要攻訐對象，不論是政治角力還是民主黨獨大。川普擔任總統期間，批評力道更大，因為加州常常因為移民與環保控告聯邦政府。

對許多美國人來說，共和黨籍1967年至1975年的州長雷根，與1991年至1999年的威爾遜已然褪色，現在由民主黨籍州長紐森主導的進步派才是加州的代表，紐森簽署生效的多項法案都是與共和黨主政的州對著幹，氣候變遷、人工流產、移民身分、性向認同，還有很多意見分歧的議題。

並非所有民主黨人都支持這樣的改變，30%認為加州太偏自由派，不同意的共和黨人更達81%。

保守派政客越來越喜歡標榜自己不是加州：佛州州長德桑提斯最近就高呼「別讓佛州變成舊金山」，以推動遊民減少方案，其中包括強力清除公共場所的帳篷。

德桑提斯是批評加州的先鋒，曾經在總統選戰中公布舊金山街頭的錄影，宣稱有人公然在街頭解手，雖然並未提出實證。 舊金山經常成為保守派批評的焦點，圖為舊金山-屋崙大橋。（攝影Eric Risberg／美聯社）

其他的保守派，如Tesla與X的老闆馬斯克就加入反對加州政策的行列，新冠期間的隔離令也好，未成年人的性向確認照護也罷，或是非法入境低收入者的公費醫療，都是反對的目標。

Fox News與保守派的社交媒體助長了對加州安全的質疑：四分之三的共和黨人認為加州不安全，雖然洛杉磯與其他城市的犯罪率已然漸少。聯邦調查局2022年的各州犯罪數據，雖然顯示加州的暴力犯罪比例高於全美平均，但跟屬性不同的科羅拉多、南卡、密蘇里等州也差不多。

關於加州政治與文化的對抗在2023年12月達到高峰，當時德桑提斯與紐森在福斯電視台Fox News公開辯論，試圖探明哪一州的施政更好 ，那一州對自由的定義更符合美國價值。

多數美國人認為不相上下：民調顯示，52%認為佛州符合他們的價值觀，48%選了加州。換成加州與德州二選一，比例也差不多如此。

加州比其他州更自由的議題上，意見同樣分歧，四分之一認為加州更自由，四分之一認為加州不夠自由，剩下的人認為差不多或拒答。

紐森曾經強調加州是自由的後盾，保障人工流產權、平價健保、乾淨的空氣，還有其他進步派的重點都包括在內。

紐森在加州的認同率頗高，43%的加州人認為加州更自由，兩倍於其他地方的美國人（21%）。

加州居民同樣把高分給了加州健保、高等教育、自然環境、種族關係與生活水準，外州民眾就沒那麼肯定了。

Leger的受調者為1004位18歲以上的美國居民，120人來自加州。最終結果經過年齡、性向、宗教、教育與種族的加權。誤差值為正負3.1個百分點。

（原文來自洛杉磯時報，原文連結：

Half of Republicans say California isn't really American

https://www.latimes.com/california/story/2024-02-13/golden-state-loses-luster-half-of-americans-say-california-in-decline）