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賭城飯店有床虱 5個月來已有4家挨罰

編譯胡立宗／綜合報導
2023年12月客房發現床虱的永利安可賭場酒店。（取材自KTLA報導）
2023年12月客房發現床虱的永利安可賭場酒店。（取材自KTLA報導）

內華達州醫療區近日公布，自2023年9月至2024年1月，拉斯維加斯賭城大道共有4間旅店發現床虱。醫療區表示，發現床虱的旅館都已開罰，如果問題一再出現，可以勒令停業。

2023年9月先是威尼斯人賭場酒店（The Venetian）的住客發現床虱，工作人員將旅客換到另一間房後對原本的房間清掃。10月間，夢幻飯店（The Mirage）與石中劍酒店（Excalibur Hotel and Casino）也發現床虱，夢幻飯店選擇退費。

12月在永利安可（Encore）也發現床虱，並在12月5日暫停營業。醫療區在接獲通報後都派出床虱犬，也確實在這些房間中發現床虱。

除蟲公司Top Line Pest Eliminators的Bobby James表示，就算房間看起來整潔乾淨，但房客還是得把床單翻一翻、檢查一下沙發，畢竟床虱肉眼可見，每個客人都可以做好預防措施。

另外，床虱就算不吃不喝也能存活六個月，因此就算房間經常有人入住，也不見得每個人都會被咬。負責賭城大道旅館清潔的Bobby James說，賭城畢竟是熱門景點，遊客來自各地，許多人可能不經意間就把床虱帶到旅館裡了。

內華達旅館協會（Nevada Resort Association）則替會員發聲，聲明強調賭城有15萬5000套房間，每年遊客達4100萬人，過去5個月的案例是非常罕見的，極低的比例反倒凸顯出各家旅館的用心清潔，與解決問題的誠意。

賭城 內華達州

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