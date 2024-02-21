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奪槍襲警 中留學生面臨囚23年

記者邵敏╱綜合報導
留學生在車禍現場與執法人員爭奪武器，導致槍枝走火。（FOX5電視台畫面）
留學生在車禍現場與執法人員爭奪武器，導致槍枝走火。（FOX5電視台畫面）

26歲的南加華人留學生杜宇浩（Yuhao Du 音譯），日前承認自己犯下謀殺未遂罪名，他在與執法人員爭奪武器過程中，槍枝走火擊中警察大腿。這名風華正茂的華人留學生，如今將面臨23年的監禁生涯。

杜宇浩曾就讀於聖地牙哥加州大學（UCSD），是一名物理學研究生。此前，他以精神失常為由不認罪，2月13日，杜宇浩撤回無罪抗辯，承認自己在與一名警官的衝突中犯下的罪行。

案件發生在2022年4月27日，杜宇浩在米慎谷（Mission Valley）8號州際公路東行路段 I-805 立交橋附近遭遇車禍，當時沒有其他車輛捲入其中。加州公路巡警局（CHP）警官Antonio Tony Pacheco，也是本案的受害者，他很快趕到車禍現場，開始與站在車外靠近中央隔離帶的杜宇浩進行交談。

警官Pacheco開庭作證時指出，杜宇浩當時沒有回答任何問題，他看起來目光呆滯，似乎一直盯著警察看。過了一段時間，杜宇浩說他想自殺，然後問警察「你能殺了我嗎」。Pacheco懷疑杜宇浩可能受到藥物或酒精的影響，當他伸手去拿對講機準備叫救護車時，杜宇浩突然撲向警官並試圖搶奪槍枝。

Pacheco指出，案發時杜宇浩雙手緊握著警察腰帶上的槍套，為了讓他鬆開手，Pacheco「用盡全力」打了對方四拳，但都未能奏效。這名警官表示，他確定杜宇浩搶奪槍枝後，會用那把槍指著警察。

就在搶奪過程中，槍枝在槍套中走火，子彈穿過Pacheco的右大腿。受害者作證時指出，除了大腿槍傷外，他在制止杜宇浩的過程中手部肌腱撕裂，並因肺部、腿部出現血栓多次住院治療。槍擊事件發生後，高速公路上的其他司機見狀停下來，幫忙制伏嫌犯杜宇浩，直到其他警察到達現場。

杜宇浩被捕後面臨三項罪名指控，包括企圖謀殺警察罪、用槍枝襲擊造成他人嚴重的人身傷害、企圖搶奪警察武器三項重罪。但他一直以精神錯亂為由拒絕不認罪，2022年底聖地牙哥高等法院舉行的初步聽證會上，一名與杜宇浩面談的CHP調查員作證稱，被告表示，他患有精神健康問題，導致他在槍擊事件發生前多次住院，腦海中的聲音命令他將汽車駕駛進入高速公路中央分隔帶。

但在最近的開庭中，嫌犯杜宇浩撤回無罪抗辯，並承認自己對執法人員犯下的罪行。這名年輕的留學生預計將在今年5月22日，被判處近23年監禁，並在加州監獄服刑。

相關報告指出，杜宇浩的母親獨自從中國抵美，陪伴兒子打官司。杜宇浩來自山東濰坊，是家中獨子，從小品學兼優，對物理學有著濃厚的興趣，獲聖地牙哥加大全額獎學金後赴美求學，沒想到人生境遇會發生如此變故。

槍枝走火，子彈穿過警官Antonio Tony Pacheco的右大腿。（FOX...
槍枝走火，子彈穿過警官Antonio Tony Pacheco的右大腿。（FOX5電視台畫面）
26歲的杜宇浩承認謀殺未遂罪名，面臨23年監禁。（FOX5電視台畫面）
26歲的杜宇浩承認謀殺未遂罪名，面臨23年監禁。（FOX5電視台畫面）

加州大學 聖地牙哥 留學生

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