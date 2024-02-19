詐騙郵政局保險230萬 2兄弟面臨最高20年刑

內陸兄弟涉及郵件欺詐獲罪。（檔案圖片）

南加內陸河濱縣坦密庫拉（Temecula）兩兄弟涉逾230萬元郵件欺詐案，近日向法庭認罪。兩名被告通過美國郵政 局(USPS)寄送包裹，謊稱其中物品價值高並投保，然後聲稱郵件丟失或損壞，並發起索賠。近日，被告與聯邦檢察官辦公室達成認罪協議。

據KTLA電視台報導，被告分別是35歲Anwer Fareed Alam，和31歲的Yousofazy Fahim Alam。法官Wesley Hsu將兩被告的判刑日期定在11月1日。被告面臨最高20年監禁，兩名被告目前都在保釋中。

聯邦檢察官辦公室指出，被告利用虛假商品收據，以及實際上並未放到包裹內的商品照片；使用別名和假商業名稱來隱藏其真實身分等手段，進行騙保。根據欺詐性保險 索賠表中的虛假信息，USPS向被告發放支票 ，支付他們所謂的損失，費用還包括運費。檢方調查人員表示，郵政局向被告家中和他們持有的十多個郵政信箱，發放多張保險支票。

這起郵件欺詐案，令USPS總損失估計超過230萬元。檢方表示，被告作案時間從2016年一直持續到2019年。