減少碳排計畫 蒙市月底前開放公眾審閱

截至2月29日，蒙市永續發展計畫草案開放公眾審查和評論。（蒙市提供）

蒙特利公園市 永續發展計畫草案（Sustainability Plan ）現開放公眾審查和評論，截止日期為2024年2月29日下午5時，永續發展計畫草案是為了回應市議會優先考慮氣候變遷 調適和緩解問題而制定的，是一項社區參與、造福後代的氣候行動。

蒙特利公園永續發展計畫反映了該市對減少溫室氣體 (GHG) 排放和應對氣候變遷相關挑戰的承諾，該計劃確定了當前的可持續項目和措施，同時概述了有助於實現溫室氣體減量最大目標的政策。此外，該計劃還為蒙市居民提供資源，讓他們在家中採取行動，減少家庭排放量，在日常生活中保護資源。該計劃的實施將幫助社區利用支持當地經濟的戰略發展，提高生活質量，降低能源成本，保護自然資源。

該項計畫也響應了加州 的減排政策，加州此前明確2045年前全面實現碳中和的計劃， 該計劃將以過去幾十年來該市所做的現有工作為基礎，進一步減少排放，並朝著州和聯邦目標邁進。

該計劃旨在產生以下效益：降低城市和社區溫室氣體 (GHG) 排放量；優先考慮將減排、資源節約、經濟效益和環境公平結合的整體氣候行動，以減輕氣候變遷的影響；向社區成員推廣教育和資源。

目前，居民和社區利益相關者可以訪問 www.montereypark.ca.gov/goinggreenmpk 在線查看計劃草案，同時可以在蒙市市立圖書館（Monterey Park Bruggemeyer Library）獲取紙質版本。

有關可持續發展計劃草案的所有問題和意見可以透過以下方式提交：[email protected]，親自前往或是致電蒙市政府規劃部門（Planning Division），電話為：626-307-1315。