減少碳排計畫 蒙市月底前開放公眾審閱
蒙特利公園市永續發展計畫草案（Sustainability Plan ）現開放公眾審查和評論，截止日期為2024年2月29日下午5時，永續發展計畫草案是為了回應市議會優先考慮氣候變遷調適和緩解問題而制定的，是一項社區參與、造福後代的氣候行動。
蒙特利公園永續發展計畫反映了該市對減少溫室氣體 (GHG) 排放和應對氣候變遷相關挑戰的承諾，該計劃確定了當前的可持續項目和措施，同時概述了有助於實現溫室氣體減量最大目標的政策。此外，該計劃還為蒙市居民提供資源，讓他們在家中採取行動，減少家庭排放量，在日常生活中保護資源。該計劃的實施將幫助社區利用支持當地經濟的戰略發展，提高生活質量，降低能源成本，保護自然資源。
該項計畫也響應了加州的減排政策，加州此前明確2045年前全面實現碳中和的計劃， 該計劃將以過去幾十年來該市所做的現有工作為基礎，進一步減少排放，並朝著州和聯邦目標邁進。
該計劃旨在產生以下效益：降低城市和社區溫室氣體 (GHG) 排放量；優先考慮將減排、資源節約、經濟效益和環境公平結合的整體氣候行動，以減輕氣候變遷的影響；向社區成員推廣教育和資源。
目前，居民和社區利益相關者可以訪問 www.montereypark.ca.gov/goinggreenmpk 在線查看計劃草案，同時可以在蒙市市立圖書館（Monterey Park Bruggemeyer Library）獲取紙質版本。
有關可持續發展計劃草案的所有問題和意見可以透過以下方式提交：[email protected]，親自前往或是致電蒙市政府規劃部門（Planning Division），電話為：626-307-1315。
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