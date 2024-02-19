新春團拜 洛杉磯逾百僑民、嘉賓互送祝福

在活動中，來賓們兩排面對面站立，共同分享並恭賀新年快樂的美好祝願。（記者張庭瑜/攝影）

農曆新年之際，駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處18日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉行新春團拜，超過百名洛杉磯僑領及國際嘉賓共襄盛舉。

新春團拜活動精彩紛呈，來賓一進門就受到財神爺、三太子以及FASCA海外青年志工的熱烈歡迎。活動在南加台大校友會舞龍隊的精彩表演拉開序幕，他們的動作協調而生動，舞動的龍身彷彿賦予生命，贏得現場來賓陣陣掌聲。

在傳統的團拜儀式上，播放中華民國總統蔡英文及僑務委員長徐佳青新春賀歲影片，向全體與會者傳遞新年祝福。僑領們則在座位區相互祝賀，面對面分享新年祝福。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀致詞時表示，過去一年台灣與合作夥伴共同努力的成果，使台灣不僅成為亞洲的經濟重鎮，也是民主的燈塔。他引用英國「經濟學人智庫」發表的2023民主指數報告，提到台灣在全球167個國家及地區中名列亞洲第一、全球第十，彰顯台灣在國際社會的地位和影響力。

紀欽耀進一步提到台美關係的緊密性，如雙方在經貿、科技、安全及教育等多個領域的實質合作。他特別提及今年1月台灣總統大選的順利完成，並感謝美國政界許多好友對賴清德總統當選人及蕭美琴副總統當選人的祝賀。並以充滿寓意的新年祝福「新年快樂、萬事興『龍』，好運『龍』總來！」作為結語，祝福大家新的一年中充滿幸福與好運。

活動邀請到聯邦眾議員 趙美心、金映玉（Young Kim）以及加州眾議員方樹強與謝德智（Tri Ta）、巴拉圭駐洛杉磯總領事Manuel Ruiz Diaz、聖文森駐洛杉磯名譽總領事Cadrin Emmanuel Gill，以及蒙特利公園、鑽石吧、聖瑪利諾、核桃市市議員等出席。

趙美心回顧蒙特利公園市 一年前的槍擊悲劇，強調社區團結與經文處的幫助，對幫助受害者走出陰影發揮關鍵作用。她提到這是美台友好關係的例證，並表示她在國會，將繼續致力加強這一關係。