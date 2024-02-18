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比特幣又狂漲 專家籲留意風險

編譯胡立宗／綜合報導
Bitcoin近期又回到高點。（Unsplash網頁）
Bitcoin近期又回到高點。（Unsplash網頁）

十年前花1000元投資比特幣，現在增值多少？答案是，超過七萬元。

比特幣（Bitcoin）在2021年11月8日攀上1比 6萬7524美元的高峰後，就因為加密幣交易所（FTX）的醜聞一路下滑，直到近期才又開始攀高。不過，因為高風險與不易兌現，專家建議持有比不要超過總投資額的2%，只當成分散風險的工具之一。

CNBC報導，這波漲勢是因為聯邦證券交易委員會（SEC）同意比特幣指數型基金（ETF）上市，因為ETF風險較低的特性，且不必每日盯盤，適合一般投資人。以S&P 500的ETF來說，它的優點在於等於同時投資500家公司，而不像傳統只買一家股票的高風險。

Bitcoin近期又回到高點。（取自CNBC報導）
Bitcoin近期又回到高點。（取自CNBC報導）

由於買進時點的早晚，CNBC概略估算至今的投資報酬率：

・十年前買進1000美元的比特幣，價值增加7644%，約值7萬7500元。

・五年前買進，增值1352%，約1萬4500元。

・一年前買進，增值133%，約當2300元。

・今年1月11日SEC同意比特幣ETF後才買進，1000元變成1113元了。

但是WELLth Financial Planning 的有照理財顧問Chris Diodato曾經強調，因為虛擬貨幣的預期心態影響太大，持有比最好不要超過總投資額的1%或2%，而且要預期虧損在可承擔範圍內，最好是當成分散投資的工具之一。

投資 比特幣 虛擬貨幣

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