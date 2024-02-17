洛縣政委慶龍年 表彰亞裔領袖

洛杉磯縣政府表彰亞太裔領袖大合影。(主辦方提供）

農曆新年是許多亞洲和太平洋島民文化中最重要的節日之一，在中國、韓國、越南等各個亞裔 社區都廣泛慶祝這一節日。2月16日（周五）上午，洛杉磯 縣第一區縣政委員蘇麗絲 (Hilda L. Solis)與第三區縣政委員霍瓦奇（Lindsey P. Horvath）特別舉辦聯歡會，與亞裔社區代表及成員們一起慶祝農曆新年。

洛杉磯縣政委員巴格（Katherine Barger）代表吳忠國（左一）和蘇麗絲（左二）。（記者朱敏梓／攝影）

聯歡會在羅省飛龍醒獅團的精彩表演中拉開序幕，醒獅團為現場來賓送上了象徵好運的白菜、橘子和糖果，蘇麗絲和霍瓦奇向飛龍醒獅團頒發了感謝狀，感謝他們帶來的精彩表演以及弘揚中華文化的精神。KTLA知名主播Cher Calvin主持了本次聯歡會。

蘇麗絲和霍瓦奇向飛龍醒獅團頒發感謝狀。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯縣第一區縣政委員蘇麗絲。（記者朱敏梓／攝影）

蘇麗絲說：「亞裔美國人和太平洋島民社區約佔洛縣人口的12%，其中許多人居住在第一區，包括小東京、華埠、菲律賓古鎮、聖蓋博谷，甚至波莫那地區。身為亞太裔居民最集中區域的主管，我很自豪能夠領導一項在整個洛杉磯縣宣布農曆新年的動議，和社區共同慶祝這個節日，保護民族文化，紀念構成洛杉磯縣的多樣性和獨特性。」

第三區縣政委員霍瓦奇表達了消除反亞裔仇恨的決心。（記者朱敏梓／攝影）

霍瓦奇致詞稱：「在慶祝農曆新年並迎接龍年之際，我很榮幸能夠與蘇麗絲一起表彰亞太裔領導人和組織，讓整個洛縣都能感受到他們的智慧和影響力。」霍瓦奇還表達了消除亞裔仇恨、支持亞裔企業和社區以及讓更多人了解亞裔社區的文化和貢獻的決心。

即將上任的洛杉磯市警局局長Dominic H. Choi。（記者朱敏梓／攝影）

在華人文化中，龍象徵著權力、幸運和力量。在聯歡會上，蘇麗絲和霍瓦奇共同表彰了亞裔社區中20位體現這些價值觀的傑出領導者，包括：阿罕布拉學區資深教委甄銘新（Bob Gin）、洛杉磯縣政委員巴格（Katherine Barger）的社區代表吳忠國（Jimmy Wu）、首位華裔女市長李琬若（Lily Lee Chen）、聖蓋博市議員丁言愉（Tony Ding）、羅斯密商會執行董事冉瑞宜（Ray Jan）、世華南加分會2024會長游蕙綾（Samantha Yu）等。