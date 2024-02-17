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人文磚基金會 美華文藝季線上談經典

記者張宏／洛杉磯報導
春節假期舉辦第一堂講座主題為「西遊記」的心經，由文學評論家高全之 (Chuan Kao）主講。（主辦方提供）
春節假期舉辦第一堂講座主題為「西遊記」的心經，由文學評論家高全之 (Chuan Kao）主講。（主辦方提供）

人文磚基金會暨美華人文學會策畫2024美華文藝季春季線上經典講座將於2月17日開始每月推出，這也是該會海外「文學與傳承」系列第11年。

春節假期舉辦第一堂講座主題為「西遊記」的「心經」，由文學評論家高全之 (Chuan Kao）主講。「西遊記」為中國四大文學經典之一，書中提到的佛經以「心經」最為重要。作者吳承恩的「心經」是詮釋「西遊記」核心意義，吳承恩又如何透過取經故事的歷史聯繫，展現與衆不同的解讀，並便凸顯「西遊記」的普世價值？

文學評論家高全之將為大家追溯「心經」和歷史玄奘的神話傳說，析梳「西遊記」容納「心經」的藝術巧思，並印證這部經典小說和佛經合併之後的現代意義。

高全之1975年赴美留學，原是電腦工程師。大學時期開始發表文學評論，引起文壇與學界注意和推薦。作品多次收錄各種文學評論選集。著作有「當代中國小說論評」，改版為「從張愛玲到林懷民」；「王禎和的小說世界」；「張愛玲學」；「張愛玲學（增訂版）」，「張愛玲學（增訂二版）」；「張愛玲學續篇」; 「重探西遊記」，「私札和私語─三顧張愛玲」，「西遊二論」。

此場講座時間是美西時間:2月17日 (周六）晚間6時-8時，Zoom Meeting Meeting ID: 894 3282 8495，Passcode: 336381。

華人

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