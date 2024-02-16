潮商總會新理事就職 400齊聚

現場四百多名來自全球各地的潮商聚集一堂，在潮州文藝節目和歌聲伴隨下，熱鬧慶祝龍年。（記者張宏／攝影）

美國潮商總會日前在蒙特利公園市 （Monterey Park）慶祝新春佳節，同時舉辦新一任理事會就職典禮。現場400多名來自全球各地的潮商聚集一堂，在潮州文藝節目和歌聲伴隨下，熱鬧慶祝龍年。

現任總會主席林輝勇連任，他表示，潮人歷來勤勞勇取、誠信經商、友愛互助、善良奉獻。承蒙大家的信任與厚愛，東部社團、特別是加拿大的社團，飛了六、七個小時前來參加會議，令人感動。大家一起共商美國潮商總會會址重建及潮商總會龍騰宏圖的龍年大計。

美國潮商總會成立之初，以建造一個資源整合，信息共享，互惠互利，共創商機的平台為目標。如今已成功凝聚北美潮商團體，彼此結合匯成一體，發揮了商會的功能，開展許多活動，使凝聚力不斷在增強，會員隊伍也越來越壯大，充分凸現美國潮商總會的強勁活力。

他表示，過去四年疫情 ，會務有所影響，但在社團同仁共同努力下，組織大家奉獻愛心，購置醫療防護用品和設備支持防疫，為醫務人員購買保險、發放關愛金、贈送愛心餐，社區提供免費餐食，「膠己人」的性格得到全球認可。這次總會換屆工作圓滿成功，新的領導團體會積極努力，服務社團，服務大家。