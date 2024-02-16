康普頓警方 嚴打街頭非法占領

康普頓市及洛杉磯市面臨街頭接管問題的嚴峻挑戰，已開始採取行動反擊，包括逮捕涉嫌是事件組織者之一，並呼籲通過實施更嚴格的懲罰措施來有效打擊這種犯罪活動。（來源：ABC7電視台）

洛杉磯 縣康普頓（Compton）近來車輛占領街頭活動日益頻繁，成為警方關注的焦點。這類活動主要包括在觀眾群前進行的高風險車輛特技表演，經常被錄影後上傳至網絡。康普頓公共安全委員會近期開會討論犯罪活動的增長與公共安全的威脅，並向市議會提出加大懲罰力度的建議。

委員會主席LJ Guillory提議，針對街頭占領的行為者，政策應包括扣留其車輛30天、罰款1萬元以及因魯莽駕駛進行逮捕。也讓犯罪者了解康普頓是個不容犯罪行為藏身之地。洛杉磯市也面臨著類似的挑戰，且有官員提出需要扣押參與街頭接管的車輛。但警方也表示，參與這類活動的車輛，多達50%為失竊車輛。

最近兩週，警方嚴打南洛杉磯和康普頓地區的多起非法街頭占領事件。有一起發生在大西洋路（Atlantic Avenue）和阿隆德拉道（Alondra Boulevard）街頭占領活動中，4名觀眾在附近的一個加油站 被槍擊 ，所幸這些受害者送醫後預計都能夠康復。目前康普頓的官員與警方正努力打擊這些非法行徑及其引發的犯罪活動，並呼籲社區成員和專案小組共同維護城市的安全與秩序。