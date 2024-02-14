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愛情騙子 51至60歲最易上當

編譯胡立宗／綜合報導
愈來愈多的詐騙集團，用AI或機器人執行愛情詐騙。(Pexels網頁）
愈來愈多的詐騙集團，用AI或機器人執行愛情詐騙。(Pexels網頁）

2月14日情人節來到，但約會App與社交平台上的騙子卻愈來愈多，而且運用A.I.人工智慧與聊天機器人（chatbot）的頻率愈來愈高。聯邦貿易委員會（FTC）2022年統計，7萬人掉入愛情詐騙（romance scams），財損13億元。

網路安全公司Arkose Labs發現，2023年1月至2024年1月，約會App的機器人攻擊增加了2087%，詐騙集團常常用軟體機器人代為快速註冊，製造出大量假帳號後換由真人接手，以不實的帳號發展關係，最終騙取財物。

巴克萊銀行（Barclays）調查發現，51至60歲這個年齡層最容易上當。

Arkose Labs的創辦人兼執行長Kevin Gosschalk接受CBS訪問時表示，浪漫詐騙的特徵之一就是，大量運用AI生成的訊息。該怎麼辨識，可以從以下五點看出端倪：

1.聊天用語太過正式：有可能是因為AI生成的語句，都是來自正式文件，因此最簡單的方法就是把這些語句拿去問ChatGPT等生成型AI工具，也許就能發現背後的來源。

2.訊息前後不連貫：這是因為感情詐騙往往是由二至三人輪班操作，因此很可能突然出現語氣與個性大變的情況。

3.發訊息時間很怪：如果對方說他住在美國，但卻常常半夜兩三點發訊息，除了不禮貌外，還有可能他根本不在美國。

4.太過假的「照騙」：發給來的照片很眼熟？那就用圖片搜尋功能，搞不好就會發現是來自他人或明星的帳號。

5.討錢：這絕對就是警訊了，見都沒見過的人卻跟你討錢或借錢，最好的辦法就是刪好友、封鎖他。

AI App 詐騙集團

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