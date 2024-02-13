南加凌晨又震 規模達4.8 餘震近70次

當地居民在地震發生後5秒收到手機地震警信。（酈永剛教授提供）

南加州 12日午夜12時36分，再次發生規模4.8的中等強度地震 。震央位於靠近美墨邊境的加州El Centro西北部3公里，12日上午還發生近70次餘震，包括9個規模3以上餘震，最大餘震為規模4.5。

南加大 地震專家酈永剛教授表示，這次規模4.8地震的震央區地面振動強度達到7，當地居民有強烈震感，對房屋建築造成輕微損壞。地面振動5的地域範圍內，居民約有15萬人，均感受到較強震感；地面振動強度4的地域內居民為1百萬人，有明顯震感。

根據美國地震中心圖標和數據，酈永剛分析，12日凌晨的地震，為平移走滑斷裂（Strikel-slip-faulting）。2023年11月30日也就是兩個半月前，在同一區域曾發生規模4.8地震。

最近南加頻頻發生中等強度地震，顯示地殼內應力增高，累積的能量逐步釋放。地震中心目前正在嚴密監測評估強震的可能性。酈永剛提醒民眾加強防地震意識，有備無患。