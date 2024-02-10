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聖瑪利諾中華花藝展 傳承古典美學

聖瑪利諾市訊
中華花藝基金會會長陶家琪（左四）與學生們在展覽現場為參觀者講解中華花藝傳統。（美國中華花藝基金會提供 ）
中華花藝基金會會長陶家琪（左四）與學生們在展覽現場為參觀者講解中華花藝傳統。（美國中華花藝基金會提供 ）

由中華花藝基金會主辦的「花史傳承」（A Flower's Tale of a Thousand Years），即日起至2月16日在聖瑪利諾市立圖書館舉行。 3日下午，主辦方舉辦一場關於中華花藝的起源與文化精髓交流會，吸引眾多花藝愛好者參與。

此次展覽突出中華插花藝術的多樣性，展出多種風格和技巧的花藝作品。 策展總監及基金會執行副會長鄭靜雯（Vivian Chan）表示，希望透過這樣的沉浸式展覽和交流活動，激發人們對這門傳統藝術的興趣，將中華花藝介紹給更廣泛的觀眾。

中華花藝基金會會長陶家琪（Rosa Zee）長期以來致力於中華花藝的推廣與保護，每年都與漢庭頓圖書館（Huntington Library）合作舉辦相關展覽。 陶家琪表示，中華花藝根植於傳統文化，融合傳統哲學思想與儒、釋、道的文化內涵，是古人審美與智慧的結晶。然而，由於19世紀的政治動盪，這門寶貴的藝術幾近絕跡，她希望透過舉辦課程和展覽，推廣和保護中華花藝傳統。

基金會介紹，中華花藝的起源，已有1500多年的歷史，曾用於節日典禮、宗教祭品、宮殿裝飾等場合。一位參觀者表示，她以前只對日本花藝有所了解，並不知道原來中華文化中，也有上千年的花藝史，而且與日本花藝有不同的插花邏輯。這次花藝展給她帶來特別的文化體驗，讓她更加理解中華傳統文化的美感與深度。

聖瑪利諾市現任副市長Gretchen Shepherd與她的花藝作品。（美國中華...
聖瑪利諾市現任副市長Gretchen Shepherd與她的花藝作品。（美國中華花藝基金會提供 ）
中華花藝基金會於即日起至2月16日在聖瑪利諾市市立圖書館舉辦花藝展。（美國中華花...
中華花藝基金會於即日起至2月16日在聖瑪利諾市市立圖書館舉辦花藝展。（美國中華花藝基金會提供 ）

漢庭頓圖書館 日本 聖瑪利諾

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