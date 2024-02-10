何處是家專題／被封控嚇到…華人放棄國企高管舉家移美

張女士一家離開熟悉的深圳灣，移民到洛杉磯開始全新的生活。（受訪者提供）

百年難遇的新冠疫情 改變許多人對家的想法，人們重新定義「何處是家」。有人渴望自由，不遠千里冒著生命危險走線偷渡到美國，尋找夢想和新家；也有人恐懼疫情，曾讓親人相隔兩地生死兩茫茫，決定放棄綠卡、高薪，回到中國家鄉陪伴父母，但不管在哪定居都需要面對適應問題。本報採訪三個實際案例，它們各自分享了移民 經歷及對家的定義。

百年不遇的新冠疫情改變許多人的生活方式，以及對未來生活的計畫。對張女士一家來說，中國疫情的封閉生活，讓他們最終決定放棄國企高薪工作，舉家移民到洛杉磯 ，重新開始人生旅程。

張女士一家四口人，包括兩個年幼的孩子，他們在2023年的夏天從中國深圳移民到洛杉磯，做出舉家搬遷的決定並不容易。張先生在中國擁有一份令人羨慕的高薪工作，他在知名國企擔任部門總監，放棄奮鬥多年的職場，到一個新的國度，一切都要從零開始。

「確實，中國有中國的好，特別是我先生在國內事業發展不錯，未來機會很多，移民美國意味著要放棄擁有的一切，這是我們最大的考量。」張女士表示，做出決定的過程十分糾結，「畢竟一家人到了美國，一切都要重新開始，未來會是什麼樣子，沒有人知道。」

讓這家人最終下定決心離開故土、移民海外，疫情期間經歷的封閉生活是最關鍵的原因。張女士回憶說，很長一段時間，他們每天都要做核酸檢測，綠色健康碼成為出行的唯一標準，日常生活受到很大影響。

有一次，張先生外出工作，健康碼顯示行走軌跡裡出現高風險地區，他很快接到電話，詢問當天每個特定時間點去過什麼地方。張先生說，自己沒有隱私地被刺探盤問，憤怒之下就把對方電話掛斷，隨後健康碼就變成黃色，這意味著張先生已成為高風險人群，他無法入住酒店，也不能回家。那一次的遭遇，讓這家人渴望出走的念頭更加強烈。

有一幕場景讓張女士記憶猶新，她回憶說，整個城市有段時間封鎖管理，她在家裡關了好久，後來終於可以外出，「我們騎車在馬路上吹著風，那一刻就像監獄裡的犯人剛出獄，聞到久違的新鮮空氣，渴望自由的感覺，我至今無法忘記。」

張女士表示，身邊不少朋友這幾年選擇移民海外，原因和她相似，因為疫情的經歷讓他們害怕，「雖然現在疫情已經結束，社會全面放開，但疫情期間的封控管理方式，讓我們對未來沒有安全感，看不清今後大局勢的走向，不知道下一步會突然出現怎樣的政策。」

此外，考慮孩子在何處接受教育，也是一家人移民美國的另一個重要原因。「女兒剛好到了上小學的年齡，中國孩子現在學習非常卷，家長壓力很大，每天都有做不完的作業，」張女士說，選擇去年夏天搬到洛杉磯，正是為了趕上孩子開學。

家在何處，張女士表示他們夫妻倆的性格，都屬於追求流浪型的人生，「如果沒有孩子的話，我們會四海為家，走到哪裡都是家。」張先生則笑言，妻子喜歡搬家，每個地方住一年兩載，就想著要搬到別的地方，換個新環境重新開始。