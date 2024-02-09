用AI語音誤導、行騙 已屬非法

FCC主席羅森沃瑟 (FCC官網)

人工智慧 的科技才剛成熟，但利用合成語音來誤導選民、冒充名人、勒索人民的事件已有許多，加州檢察長邦塔上個月大聲疾呼，要求聯邦嚴打這種行為，聯邦通訊委員會(FCC)於8日(周四)宣布這種行為是非法的，並給予各州執法單位與人民反制的工具。

FCC的委員一致認為，用自動撥號電話(robocall)傳送用人工智慧合成的語音是違犯1991年制定的「電話消費者保護法」。用合成語音誤導人的明顯案例，是有人用仿冒拜登的聲音打電話給新罕布夏州 的民主黨選民，叫他們不要去參加初選投票 ，該州正在調查是誰在搞鬼。

FCC主席羅森沃瑟(Jessica Rosenworcel)指出，雖然這種科技聽起來像很久以後才會發生的事，但實質的威脅已在眼前，因此委員會認為必須現在就宣告這是非法的行為。

根據那項保護法，電話行銷公司不可以用自動撥號器(automated dialers)把人工合成語音(artificial voice message)或事先錄製語音(prerecorded voice message)打到手機上；如果要打這種電話給實線電話(landline，另稱固網電話)，必須事先得到電話用戶的書面同意。

此後犯這種罪行的人或公司，將會被罰重金。每通違法電話最高可被罰2萬3000多元。過去用非合成語音誤導選民的兩位保守派搗蛋客(conservative hoaxers)，被引用該法罰了500萬元，他們打電話到非裔聚居的區域，警告他們如果用通信投票(voting by mail)會提高他們被逮捕、索債或強制打疫苗的機率。

接到這種電話的人也可以反制，每通電話最高可以得到1500元的賠償。艾斯本研究院(Aspen Institute)的AI與民主部門主任勞森(Josh Lawson)指出，民眾要有心理準備，雖然FCC宣告這種行為是非法的，但還是會有歹徒不顧法律的規定，繼續給社會製造騷擾。