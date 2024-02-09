我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／致敬81精神 布萊恩首座銅像公開 還有兩座待揭曉

多州禁中國移民購房 孟昭文等國會議員譴責

用AI語音誤導、行騙 已屬非法

編譯林思牧／綜合報導
FCC主席羅森沃瑟 (FCC官網)
FCC主席羅森沃瑟 (FCC官網)

人工智慧的科技才剛成熟，但利用合成語音來誤導選民、冒充名人、勒索人民的事件已有許多，加州檢察長邦塔上個月大聲疾呼，要求聯邦嚴打這種行為，聯邦通訊委員會(FCC)於8日(周四)宣布這種行為是非法的，並給予各州執法單位與人民反制的工具。

FCC的委員一致認為，用自動撥號電話(robocall)傳送用人工智慧合成的語音是違犯1991年制定的「電話消費者保護法」。用合成語音誤導人的明顯案例，是有人用仿冒拜登的聲音打電話給新罕布夏州的民主黨選民，叫他們不要去參加初選投票，該州正在調查是誰在搞鬼。

FCC主席羅森沃瑟(Jessica Rosenworcel)指出，雖然這種科技聽起來像很久以後才會發生的事，但實質的威脅已在眼前，因此委員會認為必須現在就宣告這是非法的行為。

根據那項保護法，電話行銷公司不可以用自動撥號器(automated dialers)把人工合成語音(artificial voice message)或事先錄製語音(prerecorded voice message)打到手機上；如果要打這種電話給實線電話(landline，另稱固網電話)，必須事先得到電話用戶的書面同意。

此後犯這種罪行的人或公司，將會被罰重金。每通違法電話最高可被罰2萬3000多元。過去用非合成語音誤導選民的兩位保守派搗蛋客(conservative hoaxers)，被引用該法罰了500萬元，他們打電話到非裔聚居的區域，警告他們如果用通信投票(voting by mail)會提高他們被逮捕、索債或強制打疫苗的機率。

接到這種電話的人也可以反制，每通電話最高可以得到1500元的賠償。艾斯本研究院(Aspen Institute)的AI與民主部門主任勞森(Josh Lawson)指出，民眾要有心理準備，雖然FCC宣告這種行為是非法的，但還是會有歹徒不顧法律的規定，繼續給社會製造騷擾。

先進的語音複製軟件(voice-cloning software)和影像生成器(image generators)已經可以亂真的把影音弄得跟真人一樣，去年美國已有幾個這種競選廣告在電視上播出，並有聊天機器人(chatbot)模仿候選人跟選民談話。如今這種方式已被宣告違法，公然在電視上播出的事件應該不會再有了。

聯邦通訊委員會宣布用人工智慧合成的語音誤導或行騙屬非法行為。（FCC網頁）
聯邦通訊委員會宣布用人工智慧合成的語音誤導或行騙屬非法行為。（FCC網頁）

投票 人工智慧 新罕布夏州

上一則

成人學校專題／提升語言能力、技能培訓…新移民「最佳幫手」

下一則

減免美台雙重課稅案 眾院通過 起草議員朴銀珠：雙贏

延伸閱讀

韓媒：台積電和SK海力士將組AI晶片同盟 發展新世代半導體

韓媒：台積電和SK海力士將組AI晶片同盟 發展新世代半導體
幣商受騙 男拎千萬元買虛擬幣 僅2萬真鈔

幣商受騙 男拎千萬元買虛擬幣 僅2萬真鈔
中芯突圍美管制 5奈米最快今年量產 助攻華為

中芯突圍美管制 5奈米最快今年量產 助攻華為
FT：中芯將為華為新高階手機 生產5奈米晶片

FT：中芯將為華為新高階手機 生產5奈米晶片
假祈福真詐騙 警籲華人小心金光黨

假祈福真詐騙 警籲華人小心金光黨
黃仁勳傳為AI周遊各國 穿皮衣與美國新創高管親切自拍

黃仁勳傳為AI周遊各國 穿皮衣與美國新創高管親切自拍

熱門新聞

南加州好市多近日開始銷售台灣熱門的「芭樂檸檬綠茶」，迅速在當地華人社區引起轟動。（讀者提供）

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

2024-02-04 01:15
中華航空8日推出春節優惠促銷，折扣8%到12%不等。（圖：華航提供）

華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元

2024-02-07 01:20
黃麗菲失蹤時穿著黃色滑雪服，頭戴黑色雪鏡，手拿登山棒。她身高5呎零7吋，體重約110斤。（黃麗菲家人提供）

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

2024-02-06 20:30
千年方舟風暴曾對加州和美國大西岸造成重大影響。(美國地質調局)

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

2024-02-02 01:20
在洛杉磯縣，有近三分之一的屋主未申請「房主豁免」產業稅優惠。（取材自Pexels.com）

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

2024-02-06 01:20
原價每磅8.99元的豆苗近日只售1.99元。（記者趙健/攝影）

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 原因是...

2024-02-06 21:27

超人氣

更多 >
紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱
從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪
2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利

2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利
偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治
3星座個性古怪 最難讓人理解 卻才華滿腹「總能成為黑馬」

3星座個性古怪 最難讓人理解 卻才華滿腹「總能成為黑馬」