駭客入侵開車庫門 洛縣華人午夜驚魂

洛杉磯縣哈岡居民劉先生家中車庫門遭遠程攻擊，半夜開啟竊賊入侵，凸顯科技安全隱患。（劉先生提供）

洛杉磯 縣哈仙達岡 （Hacienda Heights）居民劉先生家中的車庫門，1月22日凌晨4時26分突然自動開啟，隨即有人衝入車庫試圖竊取物品。該起「車庫門」事件疑似遭到黑客的遠程攻擊，現代科技在提升生活便利性的同時，也可能帶來的安全隱患。

劉先生表示，當時他已睡著，但他的太太還醒著，聽到車庫門打開的聲音，立即喚醒了劉先生。在查看手機上的車庫門控制軟體後，劉先生發現車庫門的狀態顯示為開啟。他迅速使用軟體關閉車庫門，並走出房子查看情況。此時竊賊已經逃逸，也未失竊財物，但讓羅先生和他的家人感到震驚和不安。

透過家中的監控攝影機，劉先生發現一人試圖進入他家車庫，但他注意到閃爍的攝影機後，選擇放棄離開現場。劉先生表示，他當下立刻報警，但警局並未立即出警，而是建議他自行聘請保安。

近年來，許多竊賊開始偏愛使用一種名為Flipper Zero的多功能黑客工具。techtarget網站指出，此設備因其能夠與廣泛的無線信號互動而廣受關注。Flipper Zero擁有操作多種頻率的能力，包括NFC（近場通訊）、RFID（無線射頻識別）、紅外線以及Sub-1 GHz等，這些頻率正是許多日常電子設備，如車庫門遙控器和無鑰匙系統等所依賴的技術。

該工具的主要功能包括捕獲、儲存、複製和模擬這些無線信號，成為滲透測試人員和安全愛好者的工具，但也不幸被不法分子的利用。外媒Vice也曾報導過類似的安全事件，揭示一些知名品牌的智能車庫門開啟器存在安全漏洞，這些漏洞甚至允許攻擊者從任何地點遠程入侵系統。

由於類似案件頻發，一些哈岡居民採取了積極的防範措施。他們將車庫門開啟器接入智能開關，並設置自動在夜間斷電的時間表，阻斷任何未經授權的開門嘗試。這種簡單而經濟的方法有效提升了居家安全，僅需12到15美元就能購買到一個不錯的智能開關時，對於提升個人和家庭安全有幫助。