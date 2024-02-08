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JPL裁員530人 影響火星探索國會關注

洛杉磯訊
JPL宣布將裁減約570名員工和承包商，作為削減成本措施，引發加州國會代表的關注和譴責。（abc7電視台）
JPL宣布將裁減約570名員工和承包商，作為削減成本措施，引發加州國會代表的關注和譴責。（abc7電視台）

洛杉磯縣巴沙迪那（Pasadena）噴氣推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory，簡稱JPL）2月6日（周二）宣布裁員計劃，這個與美國太空總署（NASA）密切合作的著名科研機構將裁減約530名員工和40名承包商，該措施在應對財政壓力，確保機構能夠在預算限制內持續執行其關鍵任務，但也引發加州國會代表的關注。

該裁員計畫相當於JPL約8%的員工人數，主要牽涉到技術支持和後勤支援領域。JPL表示，這一艱難決策是在詳盡評估後作出的，將保障機構能夠在財政約束下繼續為NASA及國家科學探索目標提供支持。

JPL主任萊辛（Laurie Leshin）表示，即使在過去幾個月已經努力減少開銷，這次裁員仍是一項非常困難的決定。該機構目前正關注國會對於火星樣本返回任務（Mars Sample Return, MSR）的撥款與否，這一任務對於深入研究火星表面條件及潛在生命跡象至關重要。但面對資金不足的挑戰，實驗室不得不採取包括招聘凍結、減少某些任務合約、預算削減和取消一些現場承包商在內的措施。

被裁的員工在7日（周三）收到通知，享有60天的薪資發放。此外，符合資格的員工還將獲得遣散費和過渡福利，包括重新就業服務和其他福利資源信息。萊辛在信中對即將離開的員工表示深深的感激，認為他們的工作為實驗室的使命和社區的貢獻。

這波裁員行動引起了加州國會代表的廣泛關注，包括民主黨眾議員趙美心、謝安達（Adam Schiff）以及共和黨眾議員加西亞（Mike Garcia）等人均表達了對決策的遺憾和關切。他們一致認為，此次人員縮減不僅對員工及其家庭造成影響，亦對南加州地區經濟以及美國在火星探索和科學創新領域的長遠發展帶來負面效應。國會代表們呼籲NASA及行政部門重新評估對MSR任務的資金削減決策，以確保美國太空探索事業的持續領先地位。

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