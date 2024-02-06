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巴沙迪那展示屋 改造百年都鐸風格莊園 黃金門票開售

記者趙健／巴沙迪那市報導
建於1902年的波特丹尼爾斯莊園被選為2024年的「巴沙迪那展示屋」。（巴沙迪那展示屋協會）
建於1902年的波特丹尼爾斯莊園被選為2024年的「巴沙迪那展示屋」。（巴沙迪那展示屋協會）

第59屆巴沙迪那展示屋協會(Pasadena Showcase House of Design)26日舉辦一場空屋派對，聚集多位參與「巴沙迪那展示屋」波特丹尼爾斯莊園（Potter Daniels Manor）翻新改造的設計師和園藝師，與參觀者分享他們的設計理念。

當晚，約500人參加此次空屋派對，一睹第59座展示屋被翻新前的原貌。活動現場，負責翻新工程的設計師和園藝師悉數到場，向來訪的家裝愛好者介紹各自的設計理念和方案。此外，主辦方還特邀鋼琴師現場演奏助興，為參觀者帶來視聽雙重盛宴。

空屋派對上，設計師們與參觀者分享各自的設計理念和創意。（巴沙迪那展示屋協會）
空屋派對上，設計師們與參觀者分享各自的設計理念和創意。（巴沙迪那展示屋協會）

依照慣例，設計師們將有兩個多月的時間對莊園進行改造，為這座歷史悠久的莊園注入新的生命力。屆時，莊園將煥然一新，並於4月21日起對外開放參觀，持續至5月19日，期間設有藝術集市和音樂表演等活動。黃金門票（即隨時可入場的門票）及定時入場門票現已開售，所得收入將用於捐贈。

波特丹尼爾斯莊園建於1902年，占地逾一英畝，包括主屋、門房和馬車屋。它曾歷經多位著名的房主，具有重要的歷史意義，被授予巴沙迪那市地標稱號。許多著名人物也曾經踏足這裡，包括美國前總統羅斯福（Theodore Roosevelt）。

設計師們將在兩個多月的時間裡，為這棟曆史悠久的莊園注入新的生命力。（巴沙迪那展示...
設計師們將在兩個多月的時間裡，為這棟曆史悠久的莊園注入新的生命力。（巴沙迪那展示屋協會）

這座莊園最初由芝加哥富商的妻子Gertrude Potter Daniels委託建造的，巴沙迪那的先驅建築師Joseph J. Blick負責設計，當時耗資1萬5000美元。1905年，這座莊園被賣給銀礦商人的遺孀Susanna Bransford Emery Holmes後，被改造為如今的英國都鐸復興風格的宅邸。莊園位置優良，可俯瞰Arroyo Seco河。

一些人可能會在參觀波特丹尼爾斯莊園時有種似曾相識的感覺，這是因為這裡曾多次被用作電影、電視節目和廣告的拍攝場景。一些著名的電影如「埃莉諾和富蘭克林」、「小迷糊闖七關」，以及電視節目「McCloud」、「獵鷹一族」和「量子跳躍」都曾在這座莊園取景。

巴沙迪那豪華展示屋協會成立於1948年，至今已有75年的歷史。自1965年起，協會開啟了這項極具特色的「豪宅翻新展」。至今，已成為全國範圍內歷史最悠久、規模最大的花園式豪宅設計活動。協會每年通過舉辦展示屋活動籌集捐款，資助音樂藝術人才並向非營利組織發放捐贈和補助金。去年，協會向75個當地非營利組織捐贈善款共90萬元。

空屋派對特邀鋼琴師現場演奏，為參觀者帶來視聽盛宴。（巴沙迪那展示屋協會）
空屋派對特邀鋼琴師現場演奏，為參觀者帶來視聽盛宴。（巴沙迪那展示屋協會）

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