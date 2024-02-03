周末這樣玩／賭城史隆峽谷 藏印地安大量岩畫遺址

岩畫非常珍貴，需要遊客好好珍惜，不要破壞。（記者蕭愛/攝影）

賭城 拉斯維加斯繁華大道南側不到30分鐘車程的史隆峽谷（Sloan Canyon )，雖沒有紅岩峽谷和火焰峽谷有名，卻有大量岩畫（Petroglyphs)及象形文字，保留了早期印地安居民的思想與信念，是難得遺留的古蹟，天氣不太熱的季節，適合來此登山健行。

影音來源：特約記者蕭愛／攝影

史隆峽谷全名是Sloan Canyon National Conservation Area ，史隆峽谷國家保護區。是距離賭城最近的景區，因為它有大量的岩畫，當局希望大家不要破壞它，保持它原有的風貌。沿路設有許多看板，三令五申希望到此一遊的遊客，不要觸摸岩畫文字，因為它們是文化遺產中不可取代的一部份，只要透過觀看或是拍攝來欣賞，不要在岩石上描繪或是塗抹，這樣會造成永久損壞。保護區也強調，他們不會公佈岩畫在何處，刻意的要好好保護這些岩畫。

因為是保護區，這裏沒有遊客中心，只有在入口處有一個訪客聯絡站(Sloan Canyon National Conservation Area Visitors Contact station)。保護區6月1日到9月30日，只有周五、周六、周日三天開門。10月1日到五月31日每天開放，開放的時間是8:00 AM到4:30 PM。 當地沒有遊客中心，只有一個不定時開門的遊客聯絡站。（記者蕭愛/攝影）

史隆峽谷的岩畫畫廊Petroglyph Gallery 是從Nawghaw Poa Road （諾高路）進入，在訪客聯絡站外有20幾個停車位，可以從此地走名叫100 Trail的路健走，延著名叫200 Trail的路回到原點，沿路是岩石路或砂地，沒有任何遮蔭的地方，需要戴遮陽帽，塗好防曬霜，準備足夠的水。公園看板還告知大家，要事先告訴別人你要去那裡及什麼時間，以免在山上迷路沒有人知道。這裡的手機服務有限並不可靠，在此登山、健行一定要小心。

史隆峽谷最高的山是黑山Black Mountain ，證明史隆峽谷在遠古時代曾經有最猛烈的火山爆發，最後一次爆發也已經是一千五百萬年前，附近的山脈和峽谷都可以看到火山噴發 的證據，這裏的石頭表面都覆蓋一層薄薄的黑色層，翻個面則是石頭原來的顏色。很多石頭呈現這樣奇特的現象。這樣奇特的外表，被稱為Desert Varnish沙漠漆。一塊石頭兩種濃烈對比的顏色，這裏滿山遍野都是。 史隆峽谷登山步道上看到蘑菇石。（記者蕭愛/攝影） 山上到處都是黑白顏色的大石頭。

史隆峽谷有四萬八千多畝，許多條登山道，距居民區最近的韓德森市Anthem Hill ，是登山人數最多的一條路線，山下就是Anthem Hill Park 。很多人每日都會上山走一走，記者在山上的休息椅上遇到一位從聖地牙哥退休移居賭城的菲律賓裔居民，他每天都來登山，玩無人機，非常喜愛賭城的史隆峽谷。

這條登山道已經規劃的很好，蜿蜒上山的山路，不時還有休息的座椅，坐在上面，世界有名繁華的賭城盡呈現眼前，依稀能辨別出那一個有名的賭場，晚上賭城燈火燦爛夜景更是當地居民常來看的景點。 沿途沒有遮䕃，要帶帽子遮陽。亦要帶足夠的飲用水。（記者蕭愛/攝影） 登上史隆峽谷，可以看到賭城繁華大道。（記者蕭愛/攝影）

2002年11月美國國會指定史隆峽谷為國家保護區，為子孫後代保留和保護內華達州 南部這塊地方，繁華賭城到此止步，永遠不能逾越。而史隆峽谷的岩畫遺址，也是內華達州南部最重要、風景最優美的文化資產。