楊德昌電影回顧展 兒子開心現身

楊德昌憑電影「一一」獲得了2000年坎城影展的最佳導演獎（記者子為／攝影）

為致敬台灣新浪潮先驅電影人楊德昌（Edward Yang），位於洛杉磯 的知名電影放映平台美國電影中心（American Cinematheque）舉辦了楊德昌代表作回顧展，在1月18日到2月3日期間，在旗下三家影院共計放映了九部楊德昌的代表作，吸引了不少影迷參與。

在此次回顧展中，美國電影中心精心挑選了楊德昌的代表作，包括4K修復版的「獨立時代」和「麻將」，這是該版本在美國西海岸的首映。此外，回顧展還包括楊德昌的史詩巨片「牯嶺街少年殺人事件」；對台灣社會進行剖析的「青梅竹馬」和「光陰的故事」；展現多代人境遇的家庭劇「一一」，楊德昌憑此片獲得了2000年坎城影展的最佳導演獎。

楊德昌兒子Sean Yang驚喜現身洛杉磯的埃及影院，在影片放映前進行了簡單介紹（記者子為／攝影）

1月28日晚，電影「一一」在好萊塢的埃及影院（Egyptian Theater）進行放映，楊德昌兒子Sean Yang驚喜現身，在影片放映前進行了簡單介紹。Sean Yang表示，很開心父親的作品能在美國電影中心進行放映，他雖然和父親相處的時間不多，但總能通過父親的電影瞭解父親。Sean Yang指出，「一一」是父親所有的電影中，他最喜歡的一部，因為最讓他感同身受，這部電影將生活中的簡單瑣碎變得生動，他希望現場觀眾們能喜歡這部影片。

楊德昌為台灣知名導演，他與侯孝賢 同為1980年代台灣新電影嶄露頭角的代表。他於1947年出生在上海市，祖籍為廣東梅州，自幼於台北市長大，隨後來美國讀書和工作。2007年，楊德昌因結腸癌於洛杉磯比佛利山 莊去世，享年59歲。