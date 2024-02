洛時精選／隱世30年 河濱縣茉莉塔溫泉2/1重開

茉莉塔溫泉區全景。(攝影記者Myung J. Chun/洛杉磯時報)

位於河濱縣茉莉塔市(Murrieta)的「茉莉塔溫泉」將在時隔30年後,於今年2月1日再度對外開放。棕櫚環繞著的溫泉,最早是猶太 社群的熱門據點,之後當過新世紀運動的絕世村落,近30年則成為教會學院的校區。在學院搬遷後,溫泉終於再度對外開放。

茉莉塔溫泉的住宿區。(攝影記者Myung J. Chun/洛杉磯時報)

重新開放的茉莉塔溫泉(Murrieta Hot Springs)兼具度假與住宿設施,除了提供399元起跳的174間客房,還可以89元購買一天的成人票,享受在20世紀初西班牙復興風建築與自然美景下泡湯的樂趣。

茉莉塔溫泉的Hillside套房,內有獨立溫泉池。(攝影記者Myung J. Chun/洛杉磯時報)

自1995年至2022年,加爾瓦利教會(Calvary Chapel)的神學院與會議廳設在此地,因此不對外開放,而且對溫泉的利用非常有限,例如原本的澡堂改建成圖書館。

茉莉塔溫泉澡堂的壁飾。(攝影記者Myung J. Chun/洛杉磯時報)

在學院遷至聖伯納汀諾山區(San Bernardino Mountains)的Twin Peaks後,總部設在德州的Olympus Real Estate Group花了5000萬元買下溫泉地,再花了5000萬元復原與重新規畫。

房間一景。(攝影記者Myung J. Chun/洛杉磯時報)

46英畝的溫泉區現有多棟與溫泉相關的歷史建物,還有50個大小浴池,另外還有一個人工湖可以調節水量。

西班牙風格澡堂

恢復的澡堂,最早建於1926年西班牙復興風Stone Lodge重現, 1915年至1925年間逐漸成形的西班牙風Monterrey Building也展現新貌,1960年代設置的客房以沉穩色系改為簡約風的住屋。

從岩石中蜿蜒而出的溫泉水。(攝影記者Myung J. Chun/洛杉磯時報)

溫泉區還有Cafe Azuli、Brew 1902咖啡店、Dynamic Fitness Center健身中心,涼亭與小酒吧,地上鋪著來自莫哈維沙漠(Mojave desert)的沙土,還有一間可以概覽全景的桑拿室。另外,頂級餐廳Talia Kitchen春季就將開放,之後是酒吧Novel。

早年常被直接生飲的泉水,富含硫酸鹽、氯、硼、鈣、鋰、鉀、納、矽、碳酸氫鹽。

茉莉塔溫泉一景。(攝影記者Myung J. Chun/洛杉磯時報)

溫泉區的醫學主任Marcus Coplin說,泉水一出來時達125度至130度,供給客人泡澡時已經降溫至104度以下,另外還有54度以下的冷泉池。園區的宣傳資料說,泉水能夠促進循環、舒緩發炎、改善心情,並增加細胞抵抗力。

Marcus Coplin在開園前的導覽中說,就算不管醫療效果,溫泉區也能基於確實資料與科學提供改善身體健康與心理建全的服務。

德國 移民開發觀光

回顧歷史,茉莉塔溫泉第一次引人矚目是在1902年,當時德國移民根特(Fritz Guenther)決定開發觀光資源。1911年,職棒小聯盟的Los Angeles Angels就是在此春訓。

成人才能使用的Oasis泳池,另有家庭泳池。(攝影記者Myung J. Chun/洛杉磯時報)

時光流逝,住宿與休閒設施愈來愈多,還有現場演奏與迷你高爾夫。Calvary Chapel的紀錄片顯示,根特家族與當地居民都說,溫泉區特別受到猶太家庭的歡迎,或許是因為他們習慣了歐洲的公共澡堂風格。

「美西猶太博物館」(Jewish Museum of the American West)稱此地為「南加的卡茲奇」(Catskills of Southern California),以形容茉莉塔溫泉在20世紀早期受到猶太家庭的歡迎程度,Catskills為紐約州的度假勝地。溫泉區的很多建築還因此標上六芒星。

1960年代,根特家族決定把地賣給聖地牙哥的律師Irving Kahn,溫泉區當時還有500英畝大。不過這項交易卻導致園區的「廣泛利用」,甚至不時引發爭議,包括一間負評連連的癌症另類療法診所。

茉莉塔溫泉一個浴池的水波。(攝影記者Myung J. Chun/洛杉磯時報)

1980年代,名為Alive Polarity的新世紀團體買下茉莉塔溫泉,把當地改建成素食社區,不供應酒類、菸草,也沒有電視與電話。名為Shakespeare's Pub的休憩處稍晚才成立。

一度是神學院校址

1990年代,橙縣柯斯塔梅莎(Costa Mesa)的加爾瓦利教會買下溫泉區,但土地已經只剩50英畝,而且多數建物都已不堪使用。

教會將溫泉區改建為神學院,與供大教區使用的會議廳。但是學院的招生率愈來愈差,再加上新冠疫情下的各種禁令,神學院最後賣地搬家。接手的正是Olympus Real Estate Group。

茉莉塔溫泉最大的泳池。(攝影記者Myung J. Chun/洛杉磯時報)

集團總經理David Dronet表示,茉莉塔溫泉是他們拓展的第二步,因為在2018年時他們已經買下科羅拉多州帕戈薩泉(Pagosa Springs)的Springs Resort。而茉莉塔溫泉將交由專精餐飲住宿管理的Remington Hospitality負責。

不論新的管理者目標為何,茉莉塔溫泉都很難再現Mickey Katz在1950年代傳唱的歌。夾雜意第緒語的歌詞由Grace Eppy與Nat Farber所寫:

茉莉塔溫泉啊/就像不帶馬匹的牛仔/享受著泥浴/把頭都埋進了大地。(In Murietta Hot Springs / Like cowboys without ferd [horses] / Zey lign [they lie] in the mud baths / Mitn kop in drerd [with their head in the earth].)

(原文來自洛杉磯時報,撰稿記者為Christopher Reynolds,攝影記者為Myung J. Chun。原文連結:

SoCal’s forgotten hot springs oasis is finally reopening — with 50 geothermal pools

https://www.latimes.com/travel/story/2024-01-17/murrieta-hot-springs-temecula-geothermal-pools-wellness)